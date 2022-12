Sco delegà dal Post spezialisà per plurilinguitad s'engascha Alberto Palaia per rinforzar la trilinguitad sco element caracteristic dal chantun. Ina da sias incumbensas principalas è da cussegliar e sensibilisar ils departaments ed uffizis en connex cun realisar la legislaziun da linguas.

La descripziun da la lavur dad Alberto Palaia tunava fitg tecnica. Suenter bun in mez onn en uffizi po el dir in zic pli concret tge ch'el fa. Sia lezia saja ina lavur da controlla, co che la lescha ubain l'ordinaziun da lingua vegnia exequida entaifer l'administraziun chantunala. Dentant er la sensibilisaziun, pia far attent surtut ils uffizis chantunals sin la plurilinguitad. Per exempel controlleschia el sche las paginas d'internet sajan en tuttas trais linguas dal Grischun là nua che quai saja necessari. Ed el prendia er encunter reclamaziuns.

Crear ina rait da contacts

Cun quai che ses post saja nov, saja per el sco pli emprim stà impurtant da crear ina rait da contacts. Pia d'emprender d'enconuscher las persunas impurtantas en chaussas da lingua dals differents uffizis chantunals ed er las persunas dadens l'administraziun che prendian decisiuns. Uschia haja el cumenzà cun lavur da «lobist». Per emprender d'enconuscher la glieud, ma er per sa preschentar sez.

Mintgatant è mia lavur bunamain sco ir en l'Arctica ed empruvar da vender ina frestgera: i n'è betg adina simpel – dentant gartegia il bler lura tuttina.

Alberto Palaia di ch'el saja cuntent che la glieud na vesia betg el sco policist, mabain sco cussegliader. Ina da las sfidas saja da persvader quels che prendian las decisiuns che la plurilinguitad grischuna na saja betg in burdi mabain insatge exclusiv ed unic. Da promover la trilinguitad en il Grischun saja in process. El haja fin uss manà ina massa buns discurs ed instradà differentas chaussas, il proxim pass saja uss da far pli visibel quellas stentas.