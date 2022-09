Entant han trais da las interpresas responsablas per il provediment da da basa en il chantun annunzià d'auzar il pretsch per forza electrica. Quai datti ina survista dal svilup enturn ils pretschs da forz'electrica per l'onn 2023 en Grischun.

Repower: Engiadina, Poschiavo, Partenz, Surselva

Ils radund 47’000 clients e clientas dal concern d'energia grischun Repower ston pajar l'onn che vegn enturn 13% dapli per electricitad. Sco la firma che proveda il Partenz, il Grischun dal Sid e parts da la Surselva cun energia communitgescha, èn quai 140 francs dapli ad onn per ina chasada cun consum en media (4'500 kWh).

Clientella che retira 100% energia regenerabla cun il pachet «Grischunpower» sto far quint cun in augment da 22%. La raschun per quest augment sajan ils pretschs pli auts per energia da cumpensaziun.

En pli saja l'augment da las tariffas per la rait che daventan 11% pli charas il 2023 er in motiv per ils pretschs pli auts.

EWZ: Turitg e parts dal Grischun

Ina chasada da dus chombras (consum anual: 1'600 kWh) stoppia quintar cun custs suplementars da var 16 francs dapli per l'electrizitad. Clientas e clients dal product «ewz.pronatur» – in product cun 100% energia regenerabla – stoppian quintar cun custs supplementars da 33 francs l'onn.

Il pretsch per l'electrizitad tar l'ewz sa cumpona da trais facturs: la furniziun, l'utilisaziun da la rait e las contribuziuns communalas. Sco che l'ewz communitgescha, na s'auza il pretsch per la furniziun betg. Ins ava avunda ovras idraulicas ed indriz eroelectrics per furnir vinavant il provediment da basa. Ils custs per l'utilisaziun da la rait «Swissgrid» vegnan dentant auzadas. Er las contribuziuns communalas vegnan auzadas. Vischnancas en Grischun ston pajar en futur 1,70 raps/kWh – quai èn 30 raps dapli ch'actualmain. Per la Citad da Turitg vegn il tarif auzà da 1,85 raps/kWh sin 2,15 raps/kWh.

IBC: Cuira

Las abitantas ed ils abitants da Cuira vegnan er a sentir ils pretschs auts d'energia. Tenor ils Manaschis industrials Cuira (IBC) ston per exempel persunas cun in'abitaziun da quatter stanzas ed in consum annual da 2'500 kilowatt uras pajar 18% dapli per la forza electrica il 2023. Quai fissan 102 francs dapli ad onn per la forza electrica.

Tenor la IBC chaschunan cunzunt ils pli auts custs da cumprar energia quest augment. Ultra da quai augmentia la Confederaziun ils custs per l'utilisaziun da la rait per 8-9%. Perquai che la firma produceschia però sezza 75% da la forz'eletrica necessaria a moda idraulica, na stoppia la IBC betg augmentar il pretsch anc pli fitg.

Rhiienergie: Panaduz, Domat, Favugn, Razén, Tumein

Per clients e clientas da la Rhiienergie vegn la forz'electrica l'onn che vegn considerabelmain pli chara. Sco Rhiienergie scriva ils 31 d'avust, auzan els las tariffas en media per 33,1%. In persuna en in'abitaziun da quatter stanzas cun in consum annual da 2'500 kWh paja 192 francs l'onn dapli.

Ovras electricas Engiadina

En general èsi er da quintar tar las Ovras electricas Engiadina cun in augment. Tenor retschertgas da RTR vegn quel a sa mover tranter plus quatter u tschintg raps per kWh. Quai munta ch'il presch per il 2023 vegn a surpassar 20 raps per kWh. Definitv n'è quai però anc betg. La decisiun croda enturn mez settember.

San Murezzan Energia

Il pretsch d’energia en il provediment da basa s’augmenta l’onn proxim considerablamain a San Murezzan ed a Schlarigna. Tut tenor gruppa da clientella e consum munta l'augment dal pretsch per ina chasada mediana cun in consum annual da 5'000 kWh a circa 45 francs per mais.

Malgrà che San Murezzan Energia posseda in’atgna producziun relativamain favuraivla or da l’ovra idraulica Islas, s'augmentan ils custs per l'energia l'onn che vegn per radund 50-80%. Be in sisavel dal basegn d’electricitad vegn ord atgna producziun, il rest vegn cumprà dal martgà.