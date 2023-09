Ils temas da l'AdC

Premias da las cassas da malsauns che creschan: Cun l'atgna iniziativa per franar ils custs vul l'Allianza dal Center franar ils custs da sanadad e franar uschia la creschientscha da las premias da las cassas da malsauns. L'iniziativa pretenda ch'il Cussegl federal, il parlament ed ils chantuns stoppian intervegnir, sch'ils custs per la sanadad s'augmentan memia fitg.

Persunas maridadas ston pajar dapli taglia e survegnan ina renta da l'AVS pli bassa per persuna che pèrs nunmaridads. Cun las duas iniziativas dal pievel «Gea a taglias gistas» e «Gea a rentas da l'AVS gistas» vul l'AdC «cumbatter questa ingiustia» e distgargiar persunas maridadas. Svizra segira: Sut l'impressiun da la guerra en l'Ucraina accentuescha er l'Allianza dal Center puspè pli ferm la politica da segirezza. Ella s'oppona cunter il pacifissem da la sanestra e cunter l'isolaziunissem da la dretga e s'engascha per ina collavuraziun internaziunala en la politica da defensiun.

Sutga chauda per Kevin Brunold

Tge survegn’ins ussa, sch’ins elegia il center. Pli center a dretga u center a sanestra? In giada quest ed ina giada l’auter; sco ina bandiera en il vent?

Kevin Brunold: Na, il center è il center, quai è il center burgais en Svizra. Nus avain ina rolla in pau speziala cun quai che nus avain uschè blers sezs en il Cussegl dals chantuns. Nus gudagnain bleras votaziuns, quei vul dir che quai è ina buna politica. Nossa populaziun sa: nus stain per ils chantuns da muntogna, in service public ferm ed in grond ed impurtant tema èn er las cassas da malsauns.

Cun voss’iniziativa vulais vus franar ils custs da las cassas da malsauns, tuna bain, ma tge che vus vulais far concret na scrivais vus betg. N’è quai betg in pau simpel?

Kevin Brunold: Na, quai n’è betg fatg simpel, ma fatg in detg squitsch sin ils partenaris da la medicina. In problem è ch’ils custs da medicaments èn pli auts en Svizra ch’en l’exteriur, quai malgrà che nus avain blers concerns da farma en Svizra. Per far squitsch sin il parlament e cunzunt il Cussegl federal sto la politica intervegnir.

L'Allianza dal Center è cunter l'iniziativa da la PLD che vul l'imposiziun da l'imposta individuala. Vulais vus simplamain cementar las rollas tradiziunalas: dunna a chasa – um va a lavurar?

Kevin Brunold: Na, lez na vulain nus betg. Mintgin duai pudair decider co ses model da vita è. Nus essan simplamain cunter la taglia individuala. Nus avain noss model, quel da fin ussa, sch’ins è maridà paja ins sezza la taglia. Nus avain er nossas iniziativas. Nus vulain midar la progressiun da taglia per pèrs cun nossa iniziativa.

Kevin Brunold Avrir la box Serrar la box Legenda: RTR è il co-president da l'Allianza dal center Grischun

è deputà dal Cussegl grond

è il CEO da la Surselva Turissem SA

naschì dal 1985

abita a Surcuolm

La situaziun da partenza

Ils ultims decennis ha l'anteriura PCD naziunala pers cleramain electuras ed electurs. In punct culminant è stà l'onn 2003 durant la perdita dal segund en il dal Cussegl federal. Cun la fusiun cun la PBD e cun il nov num è l'Allianza dal Center sa stabilisada e spera ussa sin novas electuras e novs electurs.

E tge pensa la glieud sin via da l'Allianza dal center?

Nus avain dumandà glieud sin via e politichers e politicras tge ch'els pensan da l'AdC. Sin questas dumondas e pretensiuns ha lura Kevin Brunold dà resposta.

Tops en la davosa legislatura

Fusiun ha funcziunà: En intgins chantuns han parì las differenzas tranter PBD e PCD insurmuntablas. A la direcziun da la partida è la fusiun dentant gartegiada. En la partida regia in nov optimissem.

En intgins chantuns han parì las differenzas tranter PBD e PCD insurmuntablas. A la direcziun da la partida è la fusiun dentant gartegiada. En la partida regia in nov optimissem. Franà trend negativ: Dapi ditg ha la PCD e dapi il 2021 l'AdC pers sezs en elecziuns chantunalas, quai è dentant passà. En il chantun da Turitg e Basilea-Champagna ha la partida gudagnà sezs.

Dapi ditg ha la PCD e dapi il 2021 l'AdC pers sezs en elecziuns chantunalas, quai è dentant passà. En il chantun da Turitg e Basilea-Champagna ha la partida gudagnà sezs. Survegnì presidi da la PUK: La partida occupa il presidi da la PUK davart la surpigliada da la Credit Suisse. Er tschellas partidas avessan gì gugent quest post. La cussegliera dals chantuns Isabelle Chassot dal Fribourg maina la cumissiun d'inquisiziun ch'intercurescha daco che la Credit Suisse è crudada ensemen.

Flops en la davosa legislatura

La bilantscha da success da la partida n'è betg uschè buna, mo tar 70% da las votaziuns naziunalas ha ella vuschà medem sco ils votants e las votantas.

La fracziun en il parlament votescha fitg different, pliras giadas han cussegliers e cusseglieras dals chantuns da l'AdC puspè cuntrafatg a las decisiuns da lur collegas e collegs en il Cussegl naziunal, per exempel tar la cumpensaziun da l'AVS pervia da l'inflaziun u tar la cumpra da containers per alloschis d'asil.

ChatGPT descriva la partida

L'AdC saja ina punt tranter la dretga e las sanestra, ella veglia schliar problems, ma saja er la partida dals targlinaders che na ristgian nagut. Uschia descriva l'intelligenza artifiziala ChatGPT la Partida.

L'AdC en il Grischun

Sper la PPS ha er l'AdC en mira in'ulteriur sez en il Cussegl naziunal. En la Surselva ed il Grischun central perda la partida dentant tendenzialmain. Il sez da Martin Candinas vala dentant sco segir.

Scenaris fictivs sche la Verda survegniss tut ils sezs en il parlament

En il parlament federal sesan persunas da total 10 partidas. I vegn debattà, fatg dispita e chattà cumpromiss. Tge fissi dentant, sch'ina partida avess tut ils sezs e pudess decider sulettamain? Co vesess la Svizra or, sch'ina partida realisass in ad in ses programm? Nus avain mess ensemen intgins scenaris fictivs ed in pau stravagads – che tutgan dentant ils puncts centrals dals programs da partida.