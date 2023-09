Ils temas da la PVL

Protecziun dal clima: La PVL pretenda per la Svizra ina via lianta da sbassar l'emissiun da gas cun effect da serra. Uschia duai vegnir cuntanschida la finamira da nulla emissiuns nettas fin l'onn 2040.

Tenor la PVL pudessan blers problems actuals vegnir schliads sch'ins s'avischinass pli fitg a l'UE. Quai en ina cunvegna da basa instituziunala – u schizunt da sa participar al spazi economic europeic (EWR). Politica d'economia e da taglia: La PVL represchenta ina politica d'economia e da taglia burgaisa, il stadi duai intervegnir uschè pauc sco pussaivel en ils fatgs economics.

La PVL represchenta ina politica d'economia e da taglia burgaisa, il stadi duai intervegnir uschè pauc sco pussaivel en ils fatgs economics. Egualitad: La PVL vul egualisar tut ils models da vita e pretenda perquai ina imposiziun da taglia individuala.

Tge datti tar la PVL, ch'ins na chatta betg tar la Verda?

Selina Solèr: Nus tschertgain schliaziuns per l'entira populaziun e nus empruvain d'ademplir ils giavischs da la dretga e la sanestra, uschè bain sco i va.

Vus sustegnais gea la forza idraulica e la forza solara, malgrà che quai destruescha il purtret da la cuntrada. Co va quai a prà cun il «verd» en Voss num?

Selina Solèr: Nus stuain far in per cumpromiss, per exempel tar il solar, ch'i dat chaussas che n'èn betg sco nus avessan gugent. Sche nus faschain uschia vinavant, na vegnin nus dentant betg ad avair la biodiversitad d'oz pli, pia pli gugent bajegiar grondas ovras solaras che da far nagut e simplamain guardar sco ch'i va vinavant.

Sch'ins guarda sin Voss program ves'ins che Vus vulais novas taxas, per exempel sin benzin u bigliets da sgular. Vegn pia tut pli char cun la PVL?

Selina Solèr: Na, nus avain er la finamira ch'i dat dapli pussaivladads, per exempel d'ir cun tren u cun velo. Nus lain er s'engaschar ch'il stadi paja dapli vi da canortas.

è cussegliera communala en la vischnanca da Claustra

lavura en ina canorta d'uffants

annada 1994

è creschida si a Mustér ed abita a Claustra

E tge pensa la glieud sin via da la PVL?

Nus avain dumandà la glieud tge ch'ella sa da la partida verd-liberala e tge ch'ellas pensan dals verd-liberals. Sin questas dumondas e pretensiuns ha lura Selina Solèr dà resposta.

ChatGPT descriva la PVL

La partida verd-liberala è ina partida plitost giuvna ch'ha dentant dapi sia fundaziun il 2007 fatg il pass en il parlament chantunal e naziunal. Uschia descriva l'intelligenza artifiziala ChatGPT la PVL:

Situaziun da partenza

Tar elecziuns chantunalas ha la partida pudì conquistar 59 ulteriurs sezs en ils davos quatter onns. La finamira da la partida è da cuntanscher 10% da las vuschs (2019: 7,8%) e da conquistar in sez en il Cussegl dals chantuns.

Tops en la davosa legislatura

Regenzas chantunalas: En ils chantuns Basilea-Citad e Sutsilvania ha la partida da nov ina persuna en il cussegl guvernativ.

En ils chantuns Basilea-Citad e Sutsilvania ha la partida da nov ina persuna en il cussegl guvernativ. Lètg per tuttas e tuts: La partida ha cumbattì per la lètg per tuts e tuttas ch'è vegnida acceptada cleramain il 2021. Ed il 2022 è ella vegnida introducida.

Flops en la davosa legislatura

Dossier d'Europa: La partida n'ha betg pudì evitar l'interrupziun dals discurs davart ina cunvegna da basa cun l'UE.

La partida n'ha betg pudì evitar l'interrupziun dals discurs davart ina cunvegna da basa cun l'UE. Protecziun dal clima: La lescha da CO2 che la partida ha sustegnì e ch'ha cuntegnì in sistem da stimulaziuns per l'economia, ha fatg naufragi a l'urna il 2021. Tar la votaziun davart la lescha da la protecziun dal clima il 2023 percunter, ha la PVL tutgà tar las partidas ch'han gudagnà.

La partida verd-liberala grischuna

Gia l'onn passà han be paucas vuschs mancà per che Géraldine Danuser avess pudì ir a Berna. Er quest onn ha la partida schanzas sin il sez balluccant dal Grischun. Sper la PPS ha ella las pli bleras glistas per il Cussegl naziunal.

Scenaris fictivs sche la PVL survegniss tut ils sezs en il parlament

En il parlament federal sesan persunas da total 10 partidas. I vegn debattà, fatg dispitta e chattà cumpromiss. Tge fissi dentant, sch'ina partida avess tut ils sezs e pudess decider sulettamain? Co vesess la Svizra or, sch'ina partida realisass in ad in ses programm? Nus avain mess ensemen intgins scenaris fictivs ed in pau stravagads - che tutgan dentant ils puncts centrals dals programs da partida.