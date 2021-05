Nagina cunvegna da basa cun l'Uniun europeica. Il Cussegl federal ha interrut las contractivas, quai ha el communitgà oz. Quai saja dentant capità en interess tant da la Svizra sco er da l'Uniun europeica. Ins veglia «segirar la collavuraziun bilaterala cumprovada e cuntinuar consequentamain cun las cunvegnas existentas.»

Il Departament federal da giustia da Karin Keller-Sutter è vegnì incumbensà d'examinar, co la relaziun bilaterala possia vegnir stabilisada cun eventualas adattaziuns autonomas dal dretg naziunal.

Ir vinavant la via bilaterala

Suenter ch'il Cussegl federal ha interrut las contractivas per ina cunvegna da basa metta el vinavant sin la via bilaterala. Sco la cussegliera federala Karin Keller-Sutter ha declerà veglia la regenza actualisar u schizunt bajegiar or la cunvegna bilaterala. Il suveran svizzer haja numnadamain adina puspè dà il consentiment per questa via a l'urna.

Davent da laud tar critica

Diversas partidas han gia reagì sin la decisiun. La PPS è cuntenta cun la decisiun e manegia ch'i saja ina victoria per la democrazia directa. L'Allianza dal center prendia per enconuschientscha la decisiun e punctuescha ch'i saja impurtant da stabilisar la relaziun tranter la Svizra e l'UE. La PS, PLD, PVL sco era la Verda deploreschan la decisiun. Era la conferenza da las regenzas chantunalas ha prendì posiziun e deplorescha che la cunvegna da basa saja betg gartegiada. Ils chantuns vegnian a s'engaschar che la Svizra sa tegna vid la cunvegna bilaterala.

Tge scrivan las gasettas?

Ils commentaris en la gasetta davart las tractativas interruttas da l'UE èn fitg differents.

Legenda: RTR, Nadja Cadonau

Il Blick titulescha: Gratulaziun al Cussegl federal. La regenza ha surprendì responsabladad per il fatg ch'i na saja betg gartegià ils davos 7 onns cun la cunvegna. La NZZ scriva che Berna serra la porta. Il stil da manar dal Cussegl federal saja flaivel. Il Tagesanzeiger commentescha che la Svizra stoppia uss far in'offerta generusa al l'Uniun Europeica, i dovria urgentamain in plan B.

L'economia vegnia a patir

Fertant che la politica discussiuna davart ils proxims cas, sa fa l'economia gronds quitads. «Nus vegnin a stuair viver cun las consequenzas», manegia Christoph Mäder, president da l'uniun tetgala da l'economia Economiesuisse. El spetga ch'i vegnia a dar dapli problems cun Brüssel.

En spezial per l'industria da maschinas na saja quai betg ina buna nova. La proxima discussiun vegnia a dar davart las directivas da maschinas, cura che la renconuschientscha vicendaivla finescha. Quai vegn ad esser il 2023 u 2024.

Rait d'electricitad

Er per la branscha d'electricitad n'è il di dad ier betg stà in bun, quai almain tenor l'Uniun da las ovras electricas svizras. Lur directur Michael Frank na crai uss betg pli vid ina cunvegna d'electricitad cun l'UE. Quai pudess purtar problems per la stabilitad da la rait svizra. Pervi da las mesiras ch'ins stoppia prender per garantir quella, dettia dapli custs per la Svizra.

Sindicats èn d'auter avis

Fatg è, che er l'UE ha in grond interess vi da relaziuns economicas bunas e regladas cun la Svizra. La cumissiun da l'UE fiss tuppa da ristgar quai.

Per ina giada èn ils sindicats da la vart da la Partida populara empè da la Partida socialdemocratica. Er els èn da l'avis che la Svizra saja in impurtant partenari da commerzi per l'UE e che lezza fiss tuppa da ristgar las bunas relaziuns cun la Svizra.