La cunvegna sco ella saja per il mument, na possia il Cussegl federal betg suttascriver. I dettia anc adina differenzas considerablas, ha declerà Parmelin. Ils negoziaders restian en contact.

La cumissiun ha bain declerà da vulair laschar avert l'isch, dentant er accentuà ch'i n'hajan betg pazienza en perpeten. Sin la dumonda d'in schurnalist tge che la Svizra vegnia uss a far, ha Parmelin respundì, che la Svizra haja uss fatg cler sia posiziun. En Svizra hajan ins in decurs instituziunal. Tschertas autoritads ed ils chantuns stoppian ins consultar. La finala decidia lura il Cussegl federal.

Potenzial da meglierar cunvegna

Per l’Uniun d’artisanadi e mastergn è la prontadad da l’UE da cuntinuar cun las tractativas er in mussament ch’ins possia anc megliurar la cunvegna da basa. Tar la cunvegna actuala haja la Svizra fatg memia bleras concessiuns. Uss stoppian ins elavurar in model equilibrà.

La federaziun da lavurants Travail.Suisse, è entant cuntenta ch’il president da la Confederaziun saja s’engaschà per la protecziun da las pajas. Senza questa protecziun na possia Travail.Suisse betg acceptar la cunvegna da basa.

Partidas malcuntentas

Per la PPS stoppian las tractativas uss vegnir terminadas – la cunvegna da basa haja fatg naufragi. La PS e la PLD speran ch’il Cussegl federal s’engaschia vinavant per la cunvegna. Tenor la PS na dastgia betg esser che las relaziuns sa chattian en in vacum giuridic. La PLD da sia vart è trumpada da la visita da Parmelin – i dovria resultats e betg mo empermischuns.

Discurs fermads dapi dus onns

La cunvegna duess sviluppar vinavant las relaziuns bilateralas tranter la Svizra e l'Uniun europeica. Avant dus onns era la cunvegna da basa tant sco discutada a fin. Dapi lura hai dà da vart da la Svizra adina dapli dumondas e dubis. Ina da las grondas temas è da perder la suveranitad.

La Svizra vul che l'UE conceda da far midadas. Tranter auter vai per la protecziun da las pajas e per l'access al sistem social. E la dumonda è era, tge spetga l'Uniun europeica persuenter da la Svizra.