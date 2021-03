Ulteriuras tractativas na vegnan betg en dumonda per la UE

La Svizra n'haja betg dà il consentiment a la cunvegna, mabain publitgà il text e cumenzà ina consultaziun. Quai haja manà a la situaziun ch'il contract saja vegnì discutà senza fin e ch'interess particulars sajan vegnids en il center, ha ditg Flügger en ina intervista cun la Neue Zürcher Zeitung.

Il Cussegl federal haja l'avust dal 2019 laschà savair la UE ch'i dettia en trais puncts basegn da sclerir – quai tar las mesiras accumpagnantas, tar la directiva per burgais e tar subsidis dal stadi. Cun quellas aspectativas saja la cumissiun da la UE ida en las tractativas cun la Svizra. La EU saja perquai trumpada.

Precisar è pussaivel

La Svizra haja en egl tractativas posteriuras, per cuntanscher l'immunisaziun da tscherts puncts fundamentals da la cunvegna. Sche la UE entrass sin quai, vegniss il contract – ch'è gia tegnì curt e concis – svalità. El na craja betg che quai mainia a la finamira. I saja bain pussaivel da far precisaziuns. Da far talas tractativas posteriuras na saja dentant betg pussaivel, uschia Flügger.

El vesia la discussiun davart la cunvegna da basa sco fitg ideologica. Ed el saja surstà ch'il tema dividia quasi tut las partidas. En Svizra parian blers da spetgar che la UE avess da dar suenter. Quai fetschia l'impressiun a l'UE, che la Svizra veglia contractar relaziuns per participar al martgà intern che na vegnian gnanc da bun als commembers da l'UE, ha ditg Flügger.

Nagins novs contracts senza cunvegna

Tar las tractativas davart ina cunvegna da basa cun la UE saja la balla il mument cler e net tar la Svizra. I vegnia a dar anc ina sisavla runda da discurs tranter la secretaria da stadi, Livia Leu – e la represchentanta da la cumissiun da l'UE Stéphanie Riso. Sco ch'i paria na vegnia dentant betg discutà davart texts. Quai fetschia quitads a l'UE.

La Svizra stoppia però sa dumandar, tge ch'ella veglia insumma e quant ferm ch'ella veglia sa participar al martgà intern. Quella decisiun na possia la UE betg prender per la Svizra. Senza cunvegna da basa, na vegnia betg a dar novs contracts per l'access al martgà e naginas actualisaziuns da las cunvegnas existentas.

