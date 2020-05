Davent dals 28 da matg dastgan las baselgias puspè celebrar il servetsch divin. Questa decisiun dal Cussegl federal è vegnida tut andetga e stada per part ina surpraisa per las plaivs. Da crear in concept da protecziun fin Tschuncaisma daventa ina sfida.

Davent dals 28 da matg dastgan las baselgias puspè celebrar messa. Dentant è in concept da protecziun necessari per ademplir las mesiras dal Cussegl federal. Tar ils catolics per exempel ha la conferenza d'uvestgs il commando per crear in tal concept. In tal han els gia creà l’avrigl. Cunquai che la situaziun da corona è sa midada en il fratemp, dovri in concept pli actual. Tenor il pledader da medias da l’uvestgieu da Cuera Giuseppe Gracia sajan els anc vid finalisar quel. Per intginas plaivs crescha uschia il squitsch da temp.

Prender sez la chaussa enta maun

La plaiv catolica da Mustér ha gia entschet cun las preparaziuns malgrà ch'i n'haja anc dà naginas ordinaziuns da surengiu. Els èn uschia s'orientads a las prescripziuns usitadas dal Cussegl federal, sco per exempel porscher dus meters distanza tranter ils plazs. Uschia hajan els reducì ils plazs en baselgia da 300 sin enturn 80. Vinavant s’orienteschan els vid in concept da protecziun ch'è gest vegnì publitgà da la baselgia a Son Gagl. Per exempel stoppia il plevon dischinfectar ses mauns avant l’eucaristia.

Chattar autras soluziuns

Avant dacurt ha la baselgia refurmada chantunala emess in concept da protecziun per lur plaivs. Tenor Conrad Dalbert da la plaiv a Vuorz saja quel memia pauc precis. Per exempel na vegnia betg precisà sch’ina famiglia sto era s’adattar a la regla da dus meters distanza u betg. Cunquai ch’i dettia anc memia bleras dumondas n’èn els sa decidids da betg celebrar Tschuncaisma en baselgia. Per la plaiv refurmada percunter sajan quellas concretas avunda. Tenor la vicepresidenta Erna Koller na vegnian els tuttina betg a celebrar Tschuncaisma. Quai pervia dal squitsch da temps. I dovria memia bler temps d'integrar il concept da protecziun, uschia ch’i saja memia cnap da savair celebrar Tschuncaisma en baselgia. Els han dentant chattà in'autra soluziun. Per Tschuncaisma hajan els preregistrà il cult divin sin video per ch’ins possia guardar quel en la rait.