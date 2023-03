Grazia ad expensas pli bassas, entradas supplementaras da la Banca naziunala e pli autas entradas da la taglia chantunala, serra il quint annual dal chantun cun in plus enstagl sco budgetà cun in minus.

Il chantun Grischun noda per l'onn passà in gudogn da passa 215,9 milliuns francs. Quai èn 76,5 milliuns francs dapli che l'onn avant. En il budget aveva il chantun anc quintà cun in deficit da 9,9 milliuns francs.

Raschuns per gudogn

Las raschuns principalas per quest resultat sajan cunzunt stads ils pajaments supplementars da la Banca naziunala cun 92,4 milliuns francs e las entradas da taglia dal chantun che sajan s'augmentadas per 91,3 milliuns francs, cumpareglià cun l'onn avant. Ultra da quai hai er dà bler pli paucs custs entras corona, cumpareglià cun ils onns culminants da la pandemia. Plinavant sajan er las expensas stadas in toc pli bassas che previsas en il budget, cunzunt las reducziuns da las premias da la cassa da malsauns, il quint da vias e las contribuziuns d'investiziun dal chantun a terzs.

audio Gudogn da record per il chantun 03:35 min, ord Actualitad dals 09.03.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 3 minutas 35 Secundas.

La survista Avrir la box Serrar la box Las cifras dal 2022 (cumparegliaziun cun l'onn avant): gudogn operativ 215,9 milliuns (139,4 miu.)

gudogn total 205,6 milliuns (134,3 miu.)

entradas da taglia 910,5 milliuns (819,2 miu.)

investiziuns bruttas 338,4 milliuns (322,7 miu.)

investiziuns nettas 196,4 milliuns (189,4 miu.)

quota statala 12,8% (15,1%)

grad d'autofinanziaziun da las investiziuns nettas 213,3% (175,3%)

agen chapital a libra disposiziun 735,3 milliuns (627,8 miu.)

Vista en il futur

01:06 video Reacziuns da la PLD e la PS sin il gudogn da record Or da Telesguard dals 09.03.2023. laschar ir. Durada: 1 minuta 6 Secundas.

En vista al resultat da l'onn 2023 dettia gia in pèr indizis. La Banca naziunala svizra na vegn quest onn a far nagins pajaments supplementars, sco che la SNB ha gia communitgà. Las entradas da taglia pudessan restar circa tuttina. Plinavant saja da quintar cun dapli custs pervia da las premias da la cassa da malsauns bler pli autas. In augment vegnia probablamain era puspè a dar tar las investiziuns. Tuttina vegn a la fin da l'onn anc quintà cun in plus da radund 50 fin 100 milliuns francs.

Il Cussegl grond vegn a tractar il quint annual 2022 en la sessiun da zercladur 2023.