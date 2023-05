En il rapport annual 2022 guarda l’Uffizi chantunal per la segirezza da victualias e per la sanadad d’animals enavos sin controllas cumplessivas a favur da la segirezza da victualias e da la sanadad d'animals.

In quart da las 4'340 tratgas d'animals da niz èn vegnidas prendidas sut la marella ed han survegnì tut en tut in bun attestat. Igl è vegnì controllà sche tut las prescripziuns pertutgant la sanadad dals animals vegnan ademplidas, co i vegn fatg diever da medicaments, co ils animals vegnan transportads e co els vegnan protegids. Ils manaschis d'animals da niz en il Grischun survegnan en general bunas notas dal servetsch veterinar. Las controllas duajan tranter auter er evitar ch'i vegnia importà malsognas u epidemias d'animals or dals pajais vischins.

Plinavant saja er la qualitad da l'aua ed il provediment da victualias buna en il Grischun. Il sectur da la surveglianza uffiziala da victualias cumpiglia las controllas da l'aua da baiver, da duscha e da bogn sco er las inspecziuns tar ils manaschis che mettan en circulaziun chemicalias. Dals 5'370 manaschis registrads e dals 630 provediments d'aua da baiver èn vegnids inspectads 35%. Tar 95% è la qualitad vegnida categorisada sco buna u fitg buna.

Quai resulta dal nov rapport da l’Uffizi chantunal per la segirezza da victualias e per la sanadad d’animals. Ils manaschis vegnian per part controllads senza preannunzia.

1 / 3 Legenda: L’Uffizi chantunal per la segirezza da victualias e per la sanadad d’animals controllescha mintg’onn tranter auter sche tut las prescripziuns pertutgant la sanadad dals animals vegnan ademplidas e co i vegn fatg diever da medicaments. Keystone 2 / 3 Legenda: Er provediments d'aua da baiver vegnan inspectads. Keystone 3 / 3 Legenda: En ils laboratoris vegn analisà restanzas da pesticids en ils fritgs ed ils legums, controllà spaisas preparadas da manaschis d'alimentaziun u er chaschiel da muntogna e d'alp, sosas da salata e.u.v. Keystone