Quai che l’Axpo è per la Svizra, è la Repower per il Grischun. Numnadamain in dals pli impurtants producents d’energia electrica. Vitiers vegn che la Repower ha er gia gì problems finanzials. Ma tuttina na far il chantun betg quint da stuair sustanair la Repower.

Els n'hajan fin uss betg survegnì segns d’urgenza da la Repower, di il minister d’energia Mario Cavigelli. Plinavant n'hajan l'Axpo e la Repower betg il medem model da fatschenta ed la Repower saja er bler pli pitschna.

Regenza fa quitads

Tuttina fa la regenza gronds quitads quai che pertutga il provediment d’energia durant ils proxims mais. La furniziun d’energia vegn bain dirigida da la Confederaziun - per il chantun dettia dentant effects laterals, di Mario Cavigelli. E cun quei manegia el, per exempel, d'organisar ils plans per cas che la forza electrica vegnia propi stgarsa. Saja quei cun garantir che la polizia, ils ospitals ni ils pumpiers funcziunan – er tar ina crisa d'energia. Quai èn problems ch’èn da schligiar sin livel chantunal.

In 'auter quità è l'economia che patescha dals pretschs d'electricitad. Influenzar il pretsch na sa possia il chantun betg. Quel vegnia fatgs sin fiera. Il chantun sa dentant gidar cun trametter bonus u surdar credits a fatschentas, sumegliant sco durant la pandemia da corona.