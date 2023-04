Il kino da Cuira Apollo era vendì or mesemna saira. L'istorgia dal vicar Toni Ebnöther ha interessà blera glieud ed ha commovì il public. Suenter la premiera dal film è la gronda part dal public era restà anc per tadlar la discussiun da podi.

04:33 video Il film «Unser Vater» fa ponderar e discutar Or da Telesguard dals 11.04.2023. laschar ir. Durada: 4 minutas 33 Secundas.

Gia tar la prepremiera s’èn inscuntrads ils mez fragliuns ed uffants da Toni Ebnöther cun l’uvestg Joseph Maria Bonnemain. Quel s’aveva stgisà gia avant in temp tar ils uffants. La baselgia stoppia però far dapli, ha ditg per exempel Lisbeth Binder, ina da las figlias dal spiritual Ebnöther.

La baselgia catolica sto far midadas fundamentalas, uschiglio na la datti bainbaud pli.

E Lisbeth Binder ha fatg ina proposta concreta. Ella vuless instradar ina fasa da test pli lunga per ils umens che vulan daventar spirituals. L’uvestg Josepha Maria Bonnemain ha fatg cler tar la prepremiera avant in pèr dis, ch’el na mettia betg en dumonda il celibat. Ozendi sajan ils spirituals che veglian vegnir paders pli vegls e pli madirs che pli baud, els sappian sin che ch’els sa laschan en. E Joseph Bonnmain e da l’avis che tar Toni Ebnöther na saja stà il celibat il problem mabain ses caracter. Il spiritual haja gì deblezzas umanas, el na saja betg stà bun da surprender responsabladad, ni per las dunnas ni per ses uffants.

Grond interess per il film

Ils motivs per il grond interess via dal film eran divers. Ils ins avevan simplamain mirveglias, auters han sez gia fatg experientschas cun abus tras la baselgia e ses exponents. Ma er motivs pli persunals han motivà la glieud d'ir a kino. Ina dunna dal Partenz enconuscheva Toni Ebnöther persunalmain. Ella era d'uffant savens en il Partenz tar Ebnöther en in'ustaria e n'ha mai savì ch'el haja plirs uffants. Ses purtret dal vicar na s'ha ussa dentant betg midà tras il film.

El era adina fitg in char ed ha scumparti glatscha als uffants.

Ils blers visitaders eran surtut impressiunads da las istorgias persunalas dals uffants da Ebnöther. Ch'ins haja sentì las emoziuns dals protagonists ha era laschà enavos bleras emoziuns tar ils aspectaturs. Ma betg be il film ha impressiunà, mabain era istorgias persunalas dal publicum ch'en vegnidas raquintadas suenter il film durant il discurs da podi.

audio Premiera dal film «Unser Vater»: Las reacziuns dal public 03:04 min, ord Actualitad dals 06.04.2023. Maletg: Prosa Film laschar ir. Durada: 3 minutas 4 Secundas.

Jau hai ussa bleras emoziuns en mai che vegnan a restar anc in temp en mes chau.

Il film na ha però betg mo gì influenza sin las emoziuns dals aspectaturs mabain era sin la vista envers la baselgia catolica. Uschia po era l'uvastg da Cuira s'imaginar ch'i dettia pliras persunas che sortan ussa da la baselgia. Quai è per el enclegentaivel e tuttina chattass el quai donn.

Jau sperel che la glieud vesa che la baselgia catolica sa sviluppa e chi displascha tge che è capità.

Il film «Unser Vater» vegn anc mussà enfin ils 11. avrigl en il kino Apollo da Cuira.