La regenza grischuna ha dà glisch verda per il nov trassé da la pendiculara Cuira-Brambrüesch. Sco che la regenza scriva haja ella approvà las revisiuns parzialas da las planisaziuns localas. Quella aveva la citad da Cuira e la vischnanca da Churwalden concludì l’onn passà. La nova pendiculara duai garantir a lunga vista ina colliaziun directa da Cuira a Brambrüesch. Per quest intent duai la nova pendiculara vegnir construida sin in nov trassé che maina sur Fülian (e betg pli sur il Känzeli) fin a Brambrüesch.

