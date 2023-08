Studentas e students da la Scola spezialisada superiura per tgira dal Center da furmaziun per la sanadad ed ils fatgs socials BGS na duain a partir da l'atun betg pli vegnir engaschads e pajads tras la scola, mabain tras ils manaschis. La midada duai esser terminada en trais onns.

Plinavant la la regenza auzà las pajas da las studentas e dals students da la BGS per pudair ademplir las pretensiuns da l'iniziativa «Per in sectur da tgira ferm (Iniziativa da tgira). Ils custs totals da las pajas per ils proxims trais onns importan var 1,3 milliuns francs