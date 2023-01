Il Cussegl federal vul metter uschè svelt sco pussaivel en pratica l'iniziativa da tgira ch'è vegnida approvada la fin dal 2021. El ha dà per incumbensa dad elavurar ina nova lescha federala sco er ulteriuras mesiras. La finamira saja cunzunt ch'i na dettia uschia betg pli uschè bleras disditgas.

Meglras cundiziuns per lavurar en la tgira

Suenter ch'il parlament ha gia deliberà in'offensiva da scolaziun il matg suonda uss il proxim pass. Quest cumpiglia cunzunt che las cundiziuns da lavurar sa megliereschan, il svilup professiunal ed ina meglra indemnisaziun per prestaziuns da tgira.

Meglras cundiziuns da lavur

Per l'ina duai dar reglas pli rigurusas per far il plan da lavur. Nov duai il persunal survegnir il plan da lavur quatter emnas avant enstagl da duas. Adattaziuns a curta vista duain tuttina esser pussaivlas dentant duain lura ils patruns pajar supplements.

Plinavant vul il Cussegl federal obligar ils partenaris socials da contrahar sur d'in contract collectiv da lavur. Quai na muntia però betg ch'i stoppian lura era far uschè in contract.

Sper las meglras cundiziuns da lavur duai era sa meglierar il svilup professiunal. Il Cussegl federal vul examinar sch'il stgalim da master e la rolla dal persunal spezialisà (Advanced Practice Nurse APN) duai vegnir regulada.

Monitoring

Per controllar sche questas mesiras vegnan ad avair in effect positiv, duai dar in monitoring. Ils chantuns, las instituziuns da sanadad e furmaziun e las uniuns da tgira sustegnan l'introducziun da quest monitoring.

Situaziun actuala da la tgira en Svizra

En blers lieus han ins fatg attent ils mais passads a la «crisa da la tgira». Plirs ospitals èn al limit pervia da mancanza da persunal. La fin da l'onn 2021 avevan il pievel ed ils chantuns acceptà cleramain l'iniziativa da tgira.