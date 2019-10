Quants guids da muntogna datti en GR/CH? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen En la Svizra datti 1'400 guids da muntogna. Ils pli blers èn activs en il Valais u en il chantun Berna. Il Grischun posseda il terz blers guids da muntogna, numnadamain 192 (184 umens, 8 dunnas). Da quels 192 èn dentant 30 guids passivs. Quai vul dir ch'els na possedan betg la lubientscha chantunala da manar turas (cuntegn in'assicuranza da segirtad per 5 milliuns francs) a moda commerziala.

Plinavant èn 24 guids pensiunads e fitg pauc per las muntognas.

Uschia vegnan ins sin 138 guids da muntogna ch'èn propi «en acziun» en il Grischun.

Scolaziun pretensiusa: Mintga quart na dumogna betg

La scolaziun tar il guid da muntogna è tant per il corp sco era per la psica fitg pretensiusa. Ils aspirants sin il diplom federal ston sco emprim dumagnar in examen d'admissiun e silsuenter ir trais onns a scola. Durant la scolaziun passentan els differents moduls d'enviern e da stad. La scolaziun tar il guid da muntogna cumpiglia differents aspects, tranter auter:

fitness e cundiziun

tecnica da raiver

senn d'orientaziun

leger cartas

abilitad da manar ina gruppa

communicaziun

Che la scolaziun è fitg pretensiusa demussan era las cifras da l'Uniun da guids da muntognas da la Svizra:

Avant bun 10 onns dumagnavan circa 50-60% dals aspirants sin far guid da muntogna la scolaziun. Ozendi è la quota tar 75% – mintga quart na dumogna pia betg la scolaziun tar il guid da muntogna.

Sin l'emprima egliada lucrativ, ma...

Sch'ins ha lura ina giada dumagnà la scolaziun paran las cifras da tradir ch'ins gudogna bain sco guid. Tenor l'Uniun grischuna dals guids da muntogna è la paja directiva tar var 645.- il di. Sch'ins mira dentant pli exact, nua che quels daners van tut, sa relativescha l'emprima impressiun:

Bain in terz dals daners van davent per segiradas. Plinavant lavura il guid da muntognas tar lungas turas sur 12 uras il di. E cun las entradas en la stagiun auta sto il guid era pudair supportar temp, nua ch'i na marscha betg uschè bain pervi da l'aura u auters facturs.

Guid da muntogna vegnan ins la fin finala betg pervia dals daners, mabain perquai ch'ins è gugent en las muntognas cun autra glieud.

Lavurar 100% sco guid n'è betg uschè savens

Blera lavur sco guid han ins l'enviern (december fin avrigl) e la stad (zercladur fin settember). Igl è dentant er pussaivel da lavurar l'entir onn sco guid da muntogna, sch'ins va tranter las stagiuns anc en l'exteriur a guidar turas.

Però na lavuran betg blers l'entir temp sco guid, quai n'è betg derasà. Ils blers han anc ina segunda clamada, sco per exempel pur, giurist u scrinari. Uschia vegnian ins era da passentar pli bler temp a chasa, cunquai ch'ins è bleras giadas, cura ch' ins fa turas, era betg las sairas a chasa e dorma en chamonas.

