Il davos temp hai dà adina dapli discussiuns davart, tgi che ha tge cumpetenzas en ils auts. Guids da viandar la stad e scolasts da skis l'enviern pon esser concurrents per ils guids da muntogna.

Da principi han ins duas pussaivladads, sch'ins vul far ina tura da viandar guidada durant la stad: Dumandar in guid da muntogna u, sche la tura è pli simpla, dumandar in guid da viandar. Ma nua è exact il cunfin da las cumpetenzas?

En la lescha èsi francà uschia che guids da viandar dastgan manar turas fin la difficultad da senda T3 (vias pretensiusas en la muntogna). Cun ina scolaziun supplementara han els schizunt la cumpetenza da manar turas fin T4 (vias alpinas, marcadas alv-blau-alv).

In vegl guid da muntogna che na po betg pli guidar turas grevas è spert en il medem sectur nua ch'in guid da viandar dastga lavurar.

E cunquai ch'ils guids da viandar èn pli bunmartgads e prendan tendenzial cun dapli persunas sin la tura, vegni tar ina concurrenza per ils guids da muntogna. Tuttina accentuescha Kasimir Schuler era ch'ins lavuria bleras giadas maun en maun. Bleras scolas d'alpinissem tschentian era en guids da viandar per che lezs possian surpigliar turas pli simplas ed ils guids da muntogna possian sa concentrar sin turas pli grevas.

Andy Niedermann, il vicepresident da l'Uniun grischuna dals guids da viandar, accentuescha che las clamadas sajan differentas. Tar ils guids da viandar vai plitost per mussar la cuntrada e porscher infurmaziuns e betg sco tar ils guids da muntogna da segirar ils giasts sin turas pli difficilas en ils auts:

Las duas clamadas porschan differentas chaussas. Schegea che las clamadas strivlan in zichel, ina concurrenza directa na datti betg.

Guids da muntogna e scolasts da skis

En general valitescha Kasimir Schuler la concurrenza l'enviern cun ils scolasts da skis per il mument sco pli gronda. Tras ina revisiun da la lescha da risico han ils scolasts da skis survegnì dapli cumpetenzas dad ir cun gruppas en la naiv entira:

La scolaziun dal scolast da skis d'ir cun skis sper pista va bler pli pauc lunsch che quella dal guid da muntogna. Sch'ins è qua cun surdar dapli cumpetenzas sin la dretga via, na sai jau betg.

La nova lescha saja scritta in zichel averta, conceda Curdin Malär ch'è responsabel per la scolaziun da scolasts da skis en il Grischun. Pia, sin tge pista da naiv entira dastga in scolast da skis anc ir exact? Adina saja quai en la pratica betg simpel da determinar. Dentant saja il pli impurtant principi dals scolasts da skis betg sa midà cun la lescha:

La fin finala è mintga scolast da skis lià vid l'obligaziun da mo ir sin quellas pistas cun ina gruppa ch'el sa senta segir cun sias abilitads.

Malär vesa la situaziun en general betg sco situaziun da concurrenza cun ils guids da muntogna. Gist en il chantun Grischun hajan ins avunda pussaivladads da guntgir in l'auter.

