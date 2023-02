audio Beatrice Baselgia en l'intervista pervi dal lavachau ch'ella ha dà en il Cussegl grond 03:28 min, ord Actualitad dals 15.02.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 3 minutas 28 Secundas.

Ella è dapi il 1994 cun interrupziun ina pitga ferma en il Cussegl grond: Beatrice Baselgia. Uss cunzunt per sia partida la PS sco scheffa da fracziun. Enconuschenta è ella dentant er per ses votums pregnants e clers. Cun uschè in votum ha ella er durant la sessiun da favrer laschà gizzar las ureglias da deputadas e deputads.

Jau cussegl a Vus, sche jau dastg sco deputada pli veglia, charas collegas e chars collegs, chalai dad argumentar uschè polemic.

Quels cussegls ha ella dà en in tun fitg ruassaivel e curtaschaivel, sco adina. Tuttina ha ella chattà pleds fitg clers ed ha er crititgà ch'i na vegnia simplamain betg tadlà tiers in a l'auter.

Vesais, stimadas collegas e stimads collegs, precis quai stuessan nus er far qua en il Cussegl grond: Discutar neutral e tadlar tiers in a l'auter.

Sin quest pitschen predi ch'ella ha fatg haja ella er survegnì inqual reacziun: Sulettamain positivas. Er da quels ch'ella ha pledentà directamain en ses votum, er quels hajan gì l'impressiun ch'il lavachau è stà giustifitgà.

Avertura da la sessiun da Caviezel

L’emprima sessiun da quest onn è averta. En ses pled d’avertura ha il president dal Cussegl grond Tarzisius Caviezel appellà a las deputadas e deputads da tgirar e dar attenziun da la democrazia.

Il Cussegl grond gioghia in’impurtanta rolla per mantegnair la democrazia: El stoppia ir cun bun exempel ordavant e viver las valurs democraticas.

Tge spetga en questa sessiun?

Il favrer è per il pli betg be in mais fraid e frestg, mabain er il mais nua che l'emprima sessiun dal Cussegl grond ha per ordinari lieu. In tema che fatschenta questa sessiun è la pensiun d'anteriuras cusseglieras e cussegliers guvernativs.

PLD e PPS vulan reducir pensiun

Gist trais incumbensas sa fatschentan cun questa tematica. Ozendi survegnan anteriurs cussegliers guvernativs suenter lur temp en la regenza ina pensiun fin la fin da la vita. Tut tenor temp d'uffizi vai per passa 100'000 francs ad onn. La Partida populara, ils verd-liberals e la Partida liberaldemocratica vulan uss midar quai. Entant che las duas partidas liberalas vulan adattar il temp dal sustegn finanzial, vul la PPS stritgar dal tuttafatg questa pensiun. La regenza è pronta per adattaziuns e vul preschentar in'atgna proposta en il Cussegl grond.

Nagina sessiun senza lufs

Er durant l'emprima sessiun da quest onn na dastga il luf betg mancar. Gist trais incumbensas dal parlament sa fatschentan cun il luf. Il schef da fracziun da la PPS Walter Grass pretenda in reglament sumegliant a la Frantscha sch'i va per sajettar lufs – là vegn dapi onns applitgà e realisà il concept dal «tir de défense». Tras quest concept pon pasturs, possessurs d'animals u er la surveglianza da chatscha eliminar ils lufs en cas d'attatgas directas.

In'autra incumbensa – inoltrada da Gian Michael dal Center – pretenda che l'entir triep dal Beverin vegnia allontanà sin basa da la clausula generala da polizia.

Taglia e linguas sco ulteriurs puncts

Dumondas da finanzas ston natiralmain er avair plaz en questa sessiun. Tranter auter vul in’incumbensa inoltrada d'Oliver Hohl da la PLD reducir la taglia per famiglias e persunas spezialisadas; quai per augmentar l'attractivitad. Differentas vischnancas han annunzià lur retegnientschas davart quell’idea – tranter auter perquai ch'ellas teman perdita da taglia.

Ed er la lingua vegn puspè sin in il palc politic; uschia pretenda Tobias Rettich da la Partida socialdemocratica ch’il chantun elavura ina strategia chantunala da linguas.