Magdalena Martullo-Blocher vegn tratga a strada sco candidata per il Cussegl federal en in dals differents scenaris che circuleschan per la successiun dad Ueli Maurer. Quest scenari deriva da la Sonntags-Zeitung.

Candidatura dubla da dunnas – be famas e speculaziuns?

Il scenari sa preschenta uschia: Christoph Blocher na saja betg intgantà da la candidatura dad Albert Rösti sco cusseglier federal, scriva la Sonntags-Zeitung. Il «babun» da la Partida populara pudess perquai s'engaschar per ina candidatura dubla da dunnas.

Èn quai be famas e speculaziuns? I fiss en mintga cas ina gronda surpraisa. La PPS n’è fin uss gea tant sco mai s’engaschada per la promoziun da dunnas.

Magdalena Martullo, la figlia da Christoph Blocher, fiss la candidata la pli enconuschenta per in tal scenari. Ina nominaziun stuess succeder entras la PPS grischuna, damai ch’ella è cussegliera naziunala grischuna.

Tge di la PPS grischuna?

Las secziuns chantunalas han temp fin ils 21 d’october per inoltrar lur nominaziuns a la partida naziunala. In termin per ina radunanza da nominaziun n’haja la PPS grischuna betg fixà, hai num tar la secziun.

Nossa cussegliera naziunala ha gea gia ditg ch’ella na stettia betg a disposiziun.

I giran discurs interns tar la PPS grischuna. Fissi forsa pussaivel che la cussegliera naziunala reponderass ses «Na»? Tenor Roman Hug è gliez pauc probabel.

Avess la PPS dunnas qualifitgadas?

E sche Magdalena Martullo desista propi, dessi lura politicras profiladas aifer la partida ch’èn adattadas per il Cussegl federal? I dettia pliras pussaivladads e per il mument curseschian cunzunt dus nums: Esther Friedli e Monika Rügger. Omaduas fissan adattadas per quest uffizi, di Roman Hug.

La politologa Esther Friedli è dapi trais onns en il Cussegl naziunal ed ha lavurà dal 2008 fin il 2014 sco secretaria generala dal Departament d’educaziun dal chantun da Son Gagl. Ella è la partenaria da Toni Brunner, anteriur president da la Partida populara svizra.

Era Monika Rügger è dapi trais onns en il Cussegl naziunal. Ella ha absolvì las staziuns classicas politicas: cussegl da scola dad Engelberg, parlament chantunal, presidenta da la PPS dal chantun Sursilvania.

Natalie Rickli, cussegliera guvernativa da Turitg, desista d'ina candidatura per il Cussegl federal.