Durant la primavaira e stad vendan pendicularas ses abunaments annuals per in bun pretsch. Era quai onn è la prevendita stada per gronda part in success, malgrà corona.

Las prevenditas dad abunaments annuals èn fitg impurtantas per las pendicularas, perquai ch'ils daners da quellas venditas vegnan duvradas per investiziuns impurtantas durant las stad ed avant la stagiun. Anc il mars èn las pendicularas stadas fitg malsegiras ed intschertas co quella prevendita vegn ad esser. Uss, cura che las bleras èn idas a fin fan las pendicularas bilantscha positiva. Malgrà la pandemia da corona han las pendicularas Laax, Lai/Arosa, Andermatt – Sedrun, Sursaissa e Breil pudì vender uschè blers abunaments sco l’onn avant u schizunt augmentar quest dumber.

Reagì svelt sin la situaziun

Tenor las pendicularas haja la buna prevendita da far cun reagir svelt sin la situaziun da corona. Per l’ina saja la prevendita vegnida prolungada, per l’autra saja in'assicuranza da corona vegnida integrada en il contract d’abunament. Uschia ch’il client vegn indemnisà, per cas che las pendicularas stuessan puspè serrar ils territoris da skis. Quai haja dà la fidanza da cumprar in abunament.