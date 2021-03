Quest onn commemorescha la vischnanca da Laax il 150avel anniversari da lur scriptur e poet Flurin Camathias. En ina exposiziun ambulanta han artists indigens survegnì la pussaivladad d'interpretar las ovras da Camathias. Exponidas vegnan quellas en baselgia a Laax ed en las chapluttas da Breil e Siat. Curt suenter il cumenzament da l'exposiziun ha in'ovra en la baselgia a Laax stuì vegnir allontanada.

Maletg ha provocà

L'artista Anna Rita Stoffel ha interpretà la poesia «La spusa dil pastur». Scrit aveva Flurin Camathias quella l'onn 1907. L'artista ha mess enturn la poesia en in maletg. L'interpretaziun da quai maletg è fitg differenta. Per l’artista ina skizza innocenta, per ils responsabels da la Plaiv da Laax ina provocaziun erotica. Sper las differentas interpretaziuns dal maletg han era la grondezza da quel ed il lieu nua ch'el era plazzà dà da discutar. Cun ina grondezza da varga 2 sin 4 meters cuvriva il maletg quasi l'entir altar principal.

Legenda: Il maletg montà en la baselgia da Laax. MAD

Il dialog ha mancà

Sco il president da la Plaiv, Carli Camathias ha detg a RTR, n'hajan ils responsabels da la plaiv betg vis il maletg avant l'exposiziun. Quai saja stà in sbagl. Era la curatura da l'exposiziun, Yvonne Gienal deplorescha ch'il dialog haja mancà en la fasa finala da la preparaziun da l'exposiziun. Il maletg è ussa plazzà vid la chasa dal «Caluster pign», gest dasper la baselgia parochiala.