Atgnamain eri previs ch'ils resultats finalas da las inquisiziuns entras il Servetsch svizzer d'inquisiziun da segirezza (SUST) sajan sin maisa fin la fin da matg 2020. Ma er qua para il coronavirus d'avair fatg in stritg tras il quint.

Sin il di da la crudada ha la SUST publitgà in ulteriur rapport intermediar. Constattà vegn tranter auter che tschertas parts da l'aviun avevan donns da corrosiun u da vegliadetgna. Tranter auter parts dals motors, bischens u er il palantschieu da lain da la cabina. Plinavant ha la SUST constattà mancanzas en la documentaziun da lavurs da mantegniment. Però metta ella cler che tut quellas mancanzas u sbagls na sajan pli probabel betg la raschun per l'accident. Els hajan però in tschert potenzial da ristg tar il diever dad aviuns vegls. Detagls e conclusiuns definitivas sajan però pir da spetgar en il rapport final.

Anc trais «Tante Ju's» – Ina sgola forsa insacura puspè

Ils aviuns dal tip Ju na sgolan dapi l'accident avant dus onns betg pli. Avant partevan ellas da la plazza aviatica da Dübendorf per sgols turistics, organisads da la Ju-Air. Il mument tutgan anc trais aviuns a la societad aviatica. Duas dad ellas sa chattan gia en il museum e na sgolan betg pli – ina a Dübendorf ed ina a Mönchengladbach. Il terz aviun è actualmain ad Altenrhein e vegn sanà. Quel duai puspè sgular, probablamain il pli baud il 2022.

Co quai vesa lura però or cun l'organisaziun dals sgols e danunder che l'unic aviun vegn a partir stat anc en las stailas. Dapi l'accident al Piz Segnas hai numnadamain dà midadas a la testa da la societad aviatica Ju-Air sco er tar la Junkers Flugzeugwerke AG, la firma che sa chattava medemamain a Dübendorf ed era responsabla per il mantegniment e la reconstrucziun dals aviuns. Quella firma ha uss fatg midada a la plazza aviatica ad Altenrhein nua che l'unic aviun che sgola anc vegn sanà. Igl è avert sche quel turna puspè a Dübendorf tar la Ju-Air per sgular suenter la sanaziun.