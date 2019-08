La dumengia èsi in onn dapi che l'eroplan Ju-52 è crudà giu al Piz Segnas sur Flem. In rapport intermediar dal Servetsch svizzer d’inquisiziun da segirezza SUST, mussa uss ch’i vegn anc adina intercurì en tuttas direcziuns.

L’eroplan n’aveva nagin apparat da registrar datas e tun quai engrevieschia las inquisiziuns. Tranter auter vegnian maletgs e videos da l'accident analisads sin pliras modas. Er il factur uman vegnia anc analisà, scriva il SUST. La raschun per l'accident n'è anc betg enconuschenta. Resultats definitivs datti probabel l’emprim quartal dal 2020.

Evaluaziun da datas voluminusa

Per pudair s'imaginar la via da sgol e crudada sco er il stan da l'aviun ha il SUST evaluà ed evaluescha anc adina ina gronda funtauna da datas. Tranter questas tutgan 40 telefonins, cameras digitalas e cartas da memoria da passagiers e da l'equipa da sgol. Tar intginas cumponentas ch'eran per part fermamain donnegiadas, saja gartegià da reconstruir registraziuns da tuns e maletgs dal sgol. Vitiers ha il SUST pudì evaluar videos e fotografias da persunas per terra che han fatg fotografias e filmins sco er las datas da radar da passa 200 sgols cun aviuns dal tip Ju-52 e datas detagliadas da l'aura dal di da la disgrazia.

Model 3D ed analisa da tun

Per las ultimas minutas da l'eroplan han ils experts construì in model da la cuntrada da crudada en 3D e da l'eroplan ed armonisà quai cun las fotografias e videos. Uschia duai esser pussaivel da pudair determinar las posiziuns da l'eroplan en il spazi, sia spertadad e l'angul da posiziun.

Tar la tragedia sur Flem ils 4. d’avust 2018 eran 20 persunas mortas.

