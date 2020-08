Uniun cun gronda impurtanza per la regiun

Fundada è l’uniun vegnida l’onn 2000, suenter che las structuras da las uniuns communalas na correspundevan betg pli a la lescha, scriva l’uniun en ina communicaziun. Dapi lura tgira l’uniun en las tschintg vischnancas da la Cadi, inclusiv la vischnanca fusiunada da Breil. Las prestaziuns sa basan sin cunvegnas cun las vischnancas. Uschia è l’emprima prioritad da porscher ils servetschs cun ina auta qualitad, uschia che quai resta pussaivel als attempads da viver uschè ditg sco pussaivel en l’agen dachasa.

Plirs presidents

L’emprim president da l’uniun è stà l’anteriur cusseglier naziunal Dumeni Columberg da Mustér. El ha timunà l’uniun fin l’onn 2008. Lura ha Adelrich Berther da Danis surpiglià l’incumbensa ed è restà en uffizi per 10 onns. Dapi lura presidiescha il deputà René Epp l’uniun. Era part da l’actuala suprastanza fa la deputada Gabriela Tomaschett da Trun e Sonja Deflorin da Mustér.

Impurtanta instituziun regiunala

En il decurs dals ultims onns è la spitex Cadi sa sviluppada ad in manaschi che porscha radund 14 plazzas da lavur cumplainas. Quellas vegnan repartidas sin 29 collavuraturas e collavuraturs. En pli sustegnan radund 14 persunas voluntaras il manaschi cun reparter las tschaveras per la spitex Cadi. Uschia han l’ultim onn 99 persunas retratg en tut 12’510 tschaveras. Tut en tut 12’637 uras da lavur èn vegnidas prestadas l’onn 2019, radund 80% da quellas per la tgira.

Da sbatter cun las finanzas

Il quint dal 2019 serra cun ina sperdita dad 87’350 francs. Tuttina han las expensas pudì vegnir reducidas per 21’500 francs. Dentant èn er las entradas sa reducidas per passa 40’000 francs. In dals motivs principals saja il digren tar las prestaziuns da la tgira fundamentala, scriva la spitex Cadi en sia communicaziun da giubileum. Pervia dal coronavirus ma era pervi dal quint dal 2019 na vegnian ins betg a festivar il giubileum da 20 onns.