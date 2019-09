Avant radund tschintg onns ha la holding da Marcus Weber cumprà las pendicularas da Mustér. Ed ils ultims onns èn vegnids fatgas pliras investiziuns en pendicularas novas, cundrizs da far naiv ed en in nov ressort da vacanzas cun 800 letgs. L’onn passà han sulet duas da sis chasas pudì vegnir avertas. Ma ins haja gia pudì sentir in pitschen augment da giasts, ha ditg Weber sin dumonda da RTR. Sin l’enviern che vegn sajan tut las sis chasas prontas e lura vesian ins co quai sa sviluppeschia, ha ditg Weber.

Pendicularas cun sperdita

Per l’onn da gestiun actual nodan las pendicularas in minus da radund 792’000 francs. Questa sperdita saja surtut d’attribuir a las lavurs da construcziun ed ils custs da persunal augmentads cun integrar tut las purschidas da gastronomia e da hotellaria sut il tetg da las pendicularas.

Ma l’onn passà saja surtut stà l’onn che la pendicularas nova da Sedrun sin il Cuolm da Vi haja pudì vegnir realisada. Las investiziuns da radund 22 milliuns francs ed anc dus milliuns en il nov runal, sajan essenzialas per il futur e pussibiliteschian uss da sa preschentar e concurrenzar communabel cun Sedrun-Andermatt sin il martgà global, ha ditg Weber.

Plans per l’onn che vegn

Ils plans per l’onn che vegn èn: Finir las lavurs vid ils cundrizs d’ennavar cun realisar in lai. Per construir il nov restaurant da panorama sin il Cuolm da Vi basegna quai la lubientscha da la vischnanca da Tujetsch, lezza na saja anc betg sin maisa, ha ditg Weber. Era anc betg sin maisa è la lubientscha per ina chasa da parcar a la staziun a val da las pendicularas da Mustér. Planisada è ina chasa da parcar cun 400 parcadis.

