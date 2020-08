L’abitaziun da vacanzas da Pierina Albin a Breil è stada occupada quasi 10 emnas questa stad. Quai saja en cumparegliaziun cun ils onns passads nua che sulet ina emna era occupada in augment extraordinari, di la dunna ch’affitta abitaziuns da vacanzas dapi quasi 30 onns.

Surtut osps da la Svizra

Era il manader da fatschenta da Surselva Turissem Kevin Brunold po confermar quai. La stad passada saja stada per il turissem en Surselva extraordinari buna. Ils osps da la Svizra, ch’era gia adina ils impurtants, sajan vegnids stedi en la Surselva a far vacanzas e tge che saja crudà en egl saja ch’era osps da la Svizra romanda sajan vegnids.

Per pudair profitar uss da quest svilup vegnian els a discutar sur da pussaivlas mesiras da reclama era en Svizra romanda, ma quai saja betg il martgà il pli impurtant per la Surselva, accentuescha il manader da fatschenta.

Reservaziuns d'abitaziuns en Surselva Reservaziuns en Surselva , Telechargiar la datoteca

Svilup extraordinari

Sch’ins observa uss il svilup da quest onn alura pon ins vesair ch’il schaner n’è stà en cumparegliaziun cun l’onn passà betg uschè ferm. Il favrer percunter è stà per 15% pli ferm che l’onn passà. Alura è vegnì il «lockdown» e las cifras mussan engiu. Ma il matg noda la Surselva in plus da 186%, il zercladur in plus da 170% ed il fanadur in plus da quasi 100%. Pia in augment extraordinari, di Kevin Brunold.

Ma era cun tut quests svilups positivs na possian ins betg garantir che la stagiun d’enviern che spetga vegn era a nudar tals augments d’osps. Ma ins stoppia restar positiv e sperar che las mesiras da segirtad possian vegnir garantidas ma era tut il rest stoppia constar per ch’i dettia in bun enviern. Bun'aura e la finala era naiv.