Il servetsch d’ambulanza en la Cadi ha fatg midada l’entschatta matg. Dapi lura vegn il servetsch da salvament Surselva manà da l’ospital da Glion. Quel è garantì durant l'entir onn. Durant la stagiun auta l’enviern, nua che l’ambulanza vegn duvrada fitg savens, duai il servetsch vegnir garantì durant 24 uras.

Pumpiers èn spezialists

Per sa gidar cun la purschida èn ils pumpiers Sursassiala vegnids pledads per porscher il servetsch d’ambulanza durant la notg. Quai saja stà il cas circa ina giada per emna dapi l’emprim da zercladur cura ch’ins haja surpiglià l’incumbensa ha confermà il cumandant dals pumpiers Gion Tenner.

Co è il proceder?

Cura ch’il numer 144 vegnia clamà respundia la centrala a Cuira e quella clomia alura il medi da chasa responsabel, u il servetsch da salvament (Rega) e tut tenor la notg (18:00 fin las 08:00) ils pumpiers da Sursassiala. Mintgamai sis persunas dals pumpiers sajan sin piquet, il cas ideal sajan dus vid manar l’ambulanza e dus vida manar in ulteriur auto da pumpiers che guardia ch’il medi da la Rega vegnia al lieu d’accident. Fin uss saja quella collavuraziun stada fitg buna, ma ins stoppia anc rimnar dapli experientschas, ha confermà Gion Tenner. Indemnisads vegnan ils pumpiers sco durant in cas d'incendi.

Per tadlar curt e concis: