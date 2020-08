Emprendì ha Silvia Pally gidantra da medi. Quai ha ella alura fatg plirs onns fin ch’ella è daventada mamma. Suenter quella pausa è ella returnada en la professiun tar in medi a Sedrun. Durant quest temp vegniva gest construì il tunnel da la NEAT en la val Tujetsch e la dunna ha constatà che ils cas urgents ed accidents che vegnivan ord dal tunnel en la pratica da medi interessavan e fascinava il pli fitg. Perquai è ella sa decidida il 2013 da far la scolaziun sco sanitaria da transport. Radund tschintg onns pli tard ha ella cumenzà cun la scolaziun da trais onns sco sanitaria da salvament, quella ha ella alura terminà cun success il 2019 e dapi lura lavura ella tar il servetsch da salvament Surselva.

Mintga di auters

Il pli interessant saja ch’ins na sappia mai tge che spetga. Mintga di saja auters, mintga acziun da salvament varieschia e quai fetschia la professiun fitg varianta di Silvia Pally. Era sche quai dettia savens temp da spetgar, cura che l’alarm vegni alura saja adina il puls che vegnia pli svelt e la tensiun creschia e quai saja era fascinant.

Alarm vegn ed alura vai liber

Cura che l’alarm vegn sur il func èsi da far svelt. Di e notg ha l’equipa da salvament d’esser entaifer tschintg minutas en l’ambulanza e lura ir al lieu d’accident ni dal problem medicinal, di Silvia Pally. En l’ambulanza possian ins alura discutar las infurmaziuns ch’èn vegnidas inditgadas da la centrala. Ma cura ch’ins vegn en il lieu alura po la situaziun variar total, era perquai che las persunas che fan las indicaziuns n’èn per regla betg persunas scoladas medicinal. Quai fetschia dentant interessant la lavur ch’ins stoppia mintgamai esser svelt en decider ed observar. Cura ch’ins basegnia l’agid alura possian ins adina clamar ils medis da chasa, ni il servetsch da la Rega e quels sajan svelt al lieu, savens vegnian quels clamads il medem mument sco il servetsch da salvament, di Silvia Pally.

Schemas da lavur gidan da betg emblidar puncts impurtants

In agid saja la scolaziun. Qua emprendian ins da lavurar tenor schemas e quels gidian durant ina acziun da betg emblidar puncts centrals. Uschia possian ins adina communitgar cun ils collegas tut ils puncts e lura era returnar per exempel cura ch’ins haja dubis. Ma quests schemas dettia ina tscherta segirtad durant la lavur. Era impurtant saja da salvar ina tscherta ruassaivladad e betg da vegnir en panica cura ch’ins vegn en ina situaziun nunenconuschenta. Da principi saja dentant impurtant da vesair èsi pussaivel da mantegnair l’atgna segirtad ni dovra quai uss sustegn. Era en l’ambulanza saja quai da mantegnair la survista, perquai in viadi cun in pazient duria per part mes’ura. Qua saja impurtant da savair tge medicaments, per exempel cunter il mal gidan. Quai saja ina da las grondas differenzas en cumparegliaziun cun in servetsch da salvament en ina citad. Là durai in transport savens mo paucas minutas ed ils medicaments ch’els hajan sco servetsch da salvament sajan savens fitg ferms medicaments ma che na tegnian betg ditg. E cura ch’il transport dura ditg alura stoppia surtut la sanitaria da salvament savair exact tge è uss necessari da dar al pazient, quai che saja ina fitg gronda responsabladad, accentuescha Silvia Pally.