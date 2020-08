Da principi prevesa la lescha ch’in team d’ambulanza ha d’esser entaifer in temp d’in quart d’ura en in lieu d’acziun, sco per exempel in accident ni in problem medicinal. La Surselva è per adina pudair tegnair en quest temp simplamain memia gronda, di il manader dal servetsch da salvament Surselva Alex Gisler. Uschia n’èsi per exempel betg pussaivel d’esser entaifer in quart d’ura da Glion en Val Son Pieder, ni sisum la Surselva a Sedrun. Perquai ha il servetsch da salvament Surselva in post d’intervenziun cun ina ambulanza a Mustér.

Durant il di dus teams d’ambulanza

La centrala e la basa dal servetsch da salvament Surselva è l’ospital a Glion. Qua datti in servetsch da 24 uras. Il di ora va ina equipa da salvament, che sa cumpona d’in sanitari da salvament ed in sanitari da transport, a Mustér per uschia pudair esser pli svelt tar in cas urgent sisum la Surselva. Questa equipa è preschenta circa a partir da las 08.00 uras fin las 18.00 uras a Mustér. Per pudair exequir il servetsch cumenzan las duas equipas che han il servetsch dal di lur servetsch a Glion e l’equipa che va a Mustér prenda in’ambulanza pli pitschna a Mustér. Qua è dentant staziunada in gronda ambulanza che resta era la notg a Mustér e ch’ils pumpiers manischeschan durant la notg.

Previs è in servetsch da 24 uras durant stagiun auta

Sco il manader dal servetsch da salvament Alex Gisler ha confermà veglian ins durant la stagiun auta avair era da Mustér anora in servetsch da 24 uras. Il mument na fiss in tal servetsch dentant betg pussibels da porscher. La raschun è ch’il persunal manca, uschia sajan ins intensiv a la tschertga da persunas scoladas. Il concept saja sin maisa ed era a Glion fiss dapli persunal bun per pudair garantir in servetsch ideal. Els possian dentant garantir da pudair porscher in bun servetsch per l’entira Surselva, era perquai che la collavuraziun cun ils medis da chasa funcziuneschia optimal, e garanteschia uschia in purschida medicinalmain optimala, ma dapli persunal per il servetsch da salvament fiss ideal, di Alex Gisler.

Daco è l’ambulanza mintgatant a Trun

In motiv daco che l’ambulanza da Mustér è mintgatant a Trun è che cura che l’ambulanza da Glion sto per exempel transportar in pazient ni ina pazienta a Cuira en l’ospital, alura n’ha quai nagina equipa d’ambulanza a Glion. Perquai vegn l’equipa da Mustér tratga pli da strusch da la mesadad da la Surselva per pudair esser svelt al lieu nua ch’ì fa lura basegn. Quai saja era pussaivel perquai che la gronda part dals servetschs saja spetgar sin in cas urgent. Uschia saja sulet 15% da la lavur per propi in cas da salvament. Durant l’ulteriur temp haja mintga persunas engaschada en il servetsch da salvament anc da tgirar ses ressort, sco per exempel las ambulanzas, ni da far lavur da biro, accentuescha il manader dal servetsch da salvament Surselva.