En l’entira Svizra n’hai betg avunda persunal da tgira ed surtut era betg avunda persunas per il servetsch da salvament. Mintga equipa da salvament sto avair almain ina persuna scolada sco sanitari da salvament. Quai è ina scolaziun ad ins scol’auta che dura almain trais onns. Era necessari è ina persunas scolada sco sanitari da transport. Lezza persunas sto far ina scolaziun che dura almain in onn. La differenza è ch’ina persuna scolada sco sanitari da salvament ha dapli cumpetenzas, per exempel da pudair dar medicaments. La persunas scolada sco sanitari da transport è persuenter in expert en tecnicas da salvament.

La vegliadetgna è in criteri per la scolaziun

Tenor il manader dal servetsch da salvament Surselva è in dals problems che sulet persunas giuvnas vegnan scoladas. Quai saja da principi bun ma en media resti ina persuna tranter 7 e 10 onns en il servetsch da salvament. La consequenza saja ch’ina persuna ch’haja finì la scolaziun cun 25 onns resti fin 35 onns en il servetsch da salvament e bandunia alura quel ord plirs motivs. Ils motivs principals sajan, motivs psichics e fisics, ma era che quai na dettia strusch pussaivladads da far in stgalim ad aut, u da midar la partiziun. Perquai fiss ina soluziun da scolar persunas pli veglias, quai vul dir ina persunas che ha gia 35 onns u dapli che sa decida per il servetsch da salvament. Quella vegn probabel a restar pli ditg en quella professiun, ma blers servetschs da salvament han ina limita da vegliadetgna da 30 onns, pli veglias na dastgan emprendistas u emprendists betg esser, di Gisler. Il servetsch da salvament Surselva fa qua excepziuns. Uschia na gioga la vegliadetgna betg la rolla centrala mabain las abilitads e la veglia da far la scolaziun.

Betg adina pussaivel da porscher avunda uras a las emprendistas ed ils emprendists

Il servetsch d’acziun d’ina equipa da salvament variescha fitg. En ina citad datti en media durant in temp da servetsch tranter 5 e 10 acziuns da salvament. En in servetsch da salvament sin la champagna na datti betg tants engaschis d’urgenza e la gronda part dals servetschs da salvaments en Svizra sajan sin la champagna e betg en citads, accentuescha Alex Gisler. Uschia saja grev da porscher a persunas interessadas avunda uras d’engaschi en cas da salvament. Ina soluziun vesa l’um ch’ha fatg la scolaziun a Soloturn e lavura era en la citad da Turitg, da porscher a las persunas interessadas temps da praticum durant la scolaziun en servetschs che han bler da far. Uschia pudessan las uras vegnir rimnadas tenor basegn e ils servetschs da salvament survegnissan dapli persunas scoladas. Pertge dapertut mancan talas persunas betg sulet en Surselva.