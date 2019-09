La suprastanza communala da Glion ha decis ch’ins na vegnia betg a suttascriver il contract d’affittaziun per l’antenna da la Swisscom tar il reservuar a Rueun.

Legenda: Qua sin il reservuar d'aua avess ella gì da vegnir installada. RTR, Linus Livers

Sco la vischnanca ha communitgà en il «fegl ufficial» veglian ins envidar ils purschiders da telecommunicaziun ad in discurs. Quai per coordinar la planisaziun da la rait da 5G sin l’entir intschess da la vischnanca e per optimar ils lieus

