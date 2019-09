Visiuns per l'Arena Alva

Tranter las visiuns per l'Arena Alva tutgan era novas pendicularas.

Flem – Foppa – Cassons

Falera – Caverschons – Crap Son Gion

Masegn – Vorab – Elm

Valendau – Laax – Falera

Sper questas novas pendicularas duessi era dar in hotel da 500 letgs a Falera. In hotel che vegn administrà tenor il sistem dal Rocks resort a Laax. Quest hotel è tenor Reto Gurtner ina premissa substanziala per realisar la nova pendiculara da Falera direct sin il Crap Sogn Gion.

