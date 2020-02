Legenda: Dal resort La Mutta datti lura ina metro che maina fin tar La Fermata. Davent da là parta la colliaziun direcziun Caverschons e directamain sin il Crap Sogn Gion. Er nà da Laax Murschetg datti lura ina colliaziun fin Caverschons e da là pon ins er ir direcziun Curnius. RTR

Resort/hotel La Mutta

La Mutta sa numna il nov resort/hotel ch'i duai dar a Falera. L'Arena Alva vul qua ina nova purschida cun abitaziuns e studios per pudair ademplir ils giavischs da la generaziun nova che vegnia en vacanzas en Grischun.

Igl è vegnì preschentà in model dal resort, dentant n'è quel betg dapli ch'ina idea, sco l'architect Gion Caminada da Vrin ha ditg. Anc na possian ins betg dir co ch'i duai vesair ora definitivamain.

Tar il resort dessi lura ina halla. D'occurenzas culturalas fin sportivas duai tut esser lubì. Sut il resort duai dar ina chasa da parcar.

Maletg 1 / 3 Legenda: Il model da La Mutta a Falera, il nov resort/hotel ch'i duai dar a l'entrada dal vitg. RTR, Reto Pfister Maletg 2 / 3 Legenda: In model da lain dal nov resort/hotel da La Mutta che duai vegnir bajegià a l'entrada dal vitg. RTR, Reto Pfister Maletg 3 / 3 Legenda: Il model da lain da La Mutta che duai vegnir bajegià a l'entrada dal vitg. RTR, Linus Livers

Metro da la garascha fin La Fermata

Nov highlight è ina pitschna «metro» che duai manar ils skiunz sutterran davent dal parcadi fin a la nova fermada da la colliaziun plinensi en il vitg. La nova fermada vul l'Arena Alva plazzar tar La Fermata, la sala da cultura a Falera. Uschia fiss er pli accessibla questa purschida culturala, a moda pli cumadaivla, senza stuair ir a pe tras l'entir vitg ch'è liber dad autos.

Legenda: Qua duai lura vegnir la nova staziun per la colliaziun fin sin il Crap Sogn Gion. RTR, Reto Pfister

Colliaziun directa sin il Crap Sogn Gion

La colliaziun maina lura da La Fermata fin a Cavarschons e da là directamain vinavant sin il Crap Sogn Gion u si Curnius. Er da Laax Murschetg vegniss lura si ina nova colliaziun fin a Cavarschons. Uschia crudassan davent la sutgera da quatter existenta da Falera fin Curnius, la pendiculara da Laax Murschetg fin Curnius ed er la sutgera da Curnius fin sin il Crap Sogn Gion.

Lai d'accumulaziun d'enviern e lai per surfing la stad

Cun la nova pendiculara si Cavarschons duai era dar in nov lai d'accumulaziun dasper la staziun. D'enviern duai quel servir sco lai d'accumulaziun per pudair ennevar las pistas. Durant la stad è planisà d'installar ina funcziun da far undas en quest lai, per ch'ins pudess surfar sin quel.

Sco Iso Senn, commember dal cussegl d'administraziun dal investur Societad Senn ha ditg duessan las investiziuns esser – sche tut va tenor plan e senza incaps – realisadas gia l'onn 2024. Ina finamira fitg ambiziusa.

