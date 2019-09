L'Uniun purila Surselva pretenda in agir pli sever cunter il luf. Suenter las ultimas attatgas sin diversas muntaneras da nursas è l'uniun fitg inquietada, hai num en la communicaziun.

Unanim haja la radunanza da l'Uniun purila Surselva approvà ina resoluziun per mauns da la regenza grischuna e da la cussegliera federala Simonetta Sommaruga.

En la resoluziun pretendan ils purs tranter auter damain protecziun per il luf e da far tut quai ch'è pussaivel entaifer la lescha. Plinavant duain ils chantuns survegnir la cumpetenza cumplaina per reglar la populaziun da lufs. Tenor la resoluziun duai la Confederaziun surpigliar ils custs effectivs da la protecziun da muntaneras.

Ord l'archiv:

