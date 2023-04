Dals 24 enfin ils 28 d'avrigl senta RTR il puls a Schlifras, in quartier da Glion. Nus rapportain da la vita tranter betun e curtins – per part live.

Durant in'emna dat RTR la vusch a la glieud che viva dretg e sanester da la via Schlifras. Nus vulain raquintar las istorgias persunalas da grond e pitschen ch'è dachasa en il quartier a Glion.

La populaziun

Tut en tut vivan circa 350 persunas en las chasas dretg e sanester da la Via Schlifras, da quellas èn 66 uffants. La populaziun ha ina vegliadetgna media da 41,6 onns. Tut en tut 14 naziunalitads represchentadas. Sin posiziun dus – suenter la naziunalitad svizra – èn ils Portugais e las Portugaisas. Las ulteriuras cifras che RTR ha survegnì da la vischnanca tradeschan che 19 chauns èn dachasa en la Via Schlifras.

Cumenzà a crescher ils onns 1950

1 / 2 Legenda: La gronda part da las chasadas en la Via Schlifras na deva quai anc betg ils onns 1950. Sco ins vesa qua – davos enamez – dominava lura l'agricultura la zona nua che la Via Schlifras maina oz. Flora Candreja 2 / 2 Legenda: La vista sur l'entira citad da Glion ils onns 1950 Flora Candreja

Il quartier è naschì en la segunda mesadad dal 20avel tschientaner. Avant vegniva quella zona duvrada per l'agricultura. A partir dals onns 1950 procura il svilup economic per in engrondiment da la citad da Glion. Da lura dateschan era las emprimas chasas en la Via Schlifras.

1 / 5 Legenda: Las emprimas chasas dal quartier èn vegnidas construidas ils onns 1952-1953. RTR 2 / 5 Legenda: Ils emprims blocs ch'èn vegnids bajegiads en la Via Schlifras l'onn 1974 èn er ils emprims blocs ch'i ha dà en Surselva. RTR 3 / 5 Legenda: L'emprima chasa da pliras famiglias en la Via Schlifras, bajegiada l'onn 1955. Flora Candreja 4 / 5 Legenda: Dapi il 1955 è la chasa da pliras famiglias vegnida renovada in zic, ma ins renconuscha anc adina las structuras veglias. RTR 5 / 5 Legenda: Amez vesan ins la Via Schlifras che furma ina sort cunfin. Sanester sa chattan ils blocs da pliras abitaziuns, dretg las chasas dad ina u pliras famiglias. Il center da la citad da Glion sa chatta davosvart. RTR