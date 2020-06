In lung temp era stà da tschertgar in president en la vischnanca da Tujetsch. La finala ha in possessur d’ina abitaziun da vacanzas surpiglià quest post. Uss suenter bun 5 onns e mez sco president da Tujetsch va Beat Roeschlin che ha 65 onns en pensiun.

In bel temp plain sfidas

El saja surstà quant pauc ch’el haja savì da la politica avant surpigliar il mandat da president communal. Tut saja la finala stà auter che spetga. Betg sulet il rumantsch, gliez era enconuschent ad el. Ma la lingua na saja mai stada in obstachel. El chapeschia bain rumantsch sulet discurrer gliez na fetschia el betg gugent, di Beat Roeschlin. Ma l’entira cultura politica lezza haja el gì d’emprender.

Senza esser in da la pasta

In da ses puncts centrals era per avair success, saja stà ch’el haja ditg el tractia mintga fatschenta or da sia vista. L’effect che quai haja gì, saja che sia credibilitad saja stada auta a partir da l’entschatta. Uschia saja stà cler ch’el n’haja nagins interess particulars e quai saja vegnì onurà e stimà da la populaziun. Quai haja era cumpensà ch’el n’avevia nagina experientscha politica.

Ma el na savevia era betg tge che pliras sfidas muntian, per exempel la demografia. Quai saja al cumenzament stà in pled nov per el, ma uss vesia el tge che quai muntia era social per la regiun. In autra chaussa saja ch’el sappia uss tgi che tegnia en vita la vischnanca e quai na saja betg stà il cas avant ch’el è vegnì president communal, di Beat Roeschlin.