La fasa da planisaziun saja uss quasi terminada era sch’ins haja dà ora dapli daners che previs. Perquai ha la cumissiun anc dumandà per in credit supplementar da 23’000 francs. L’entira planisaziun ha custà 370’000 francs, il credit è vegni concedì il 2017.

Differents motivs per il temp da spetga

Da resguardar saja l’entir process politic, di il suprastant Guido Monn. Betg cler saja er stada la situaziun cun il resort Dieni. Perquai hajan ins sapientiv spetgà per eventual era anc pudair survegnir dal chantun daners da sustegn per quests dus projects gronds en Tujetsch.

Varianta da sanar vegn probabel preferida

En la sesida dal parlament da Tujetsch èsi stà da sentir che las cusseglieras ed ils cussegliers prefereschan probabel la varianta da sanar il bogn per radund 5,7 milliuns francs. Las variantas da far anc in bogn avert sajan entant anc betg definitiv giud maisa, ma il parlament e la populaziun prefereschia da betg investir summas pli grondas. Suenter la sanaziun dal bogn saja da quintar cun tranter 733’000 francs ed 960’000 francs. Ma per tuts saja cler ch’in manaschi da bogn na possia betg vegnir manà rentabel, ha ditg in cusseglier da vischnanca.

Variantas vegnan anc quest onn sin maisa

Las trais variantas per sanar il Bogn Sedrun duajan anc quest onn vegnir preschentadas al parlament, ha la suprastanza confermà. Alura vegni decis sch’il bogn a Sedrun vegn sanà per ina summa da 5,85 milliuns francs, ni sanà ed engrondì per tranter 7,8 e 10,8 milliuns francs.