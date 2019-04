cuntegn

Surselva - Boldi – in cudesch d'uffants da Valeria Cathomen

Boldi è in panda che viva en in guaud tropic. In di entaupa el in auter panda, la Nia. El s’inamurescha e less scriver ina brev d’amur ad ella. Ma Boldi na sa betg pli co ins scriva. Per cletg chatta ina tschitta la schliaziun.