Clau Schlosser candidescha danovamain per il presidi da la vischnanca da Breil. Sco la cumissiun da quint e gestiun da la vischnanca communitgescha en il «Fegl uffizial Surselva», stettia il president actual a disposiziun per l'elecziun che vegn fatga ils 13 da zercladur. Las elecziuns èn per la perioda d’uffizi 2022-2025.

I dovra pli ditg, che quai ch'jau hai pensà, sur tut ina fusiun dovra temp. I fiss betg prudent da bandunar ussa questa suprastanza che ha lavurà intensiv vid questa fusiun.

L'entschatta mars aveva la vischnanca da Breil anc annunzià che Schlosser chalia ed el sez aveva ditg ad RTR, che suenter 9 onns en cussegl da vischnanca, 6 onns en suprastanza e 6 onns president communal bastia quai.

Corona

Strusch che Clau Schlosser ha gì communitgà ch'el vegnì a sa retrair, è el vegnì testà positiv sin corona. In dir mais ha cumenzà per el ed el è stà leds dad avair fatg il pass da sa retrair.

Ussa dentant, intgins mais suenter, ha la cumissiun da quint e gestiun pudì persvader el da midar opiniun.