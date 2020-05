La vischnanca da Breil ha in parcadi uffizial per autos-rulotta dasper il lai da Breil. Ma il mument èsi sulet lubì da parcar e betg da campar. Tuttina eran durant il firà d’Ascensiun parcà dapli che 30 autos-rulotta. Il president da vischnanca da Breil Clau Schlosser na vul betg scumandar tut, quai saja era giasts da vacanzas e sche quai vegnia dumandà alura saja cler che parcar saja lubì. Tut il rest, vul dir svidar ils tancs da tualetta, prender electricitad u aua, quai na saja il mument betg lubì.

Fin uss naginas reclamaziuns

La vischnanca mira sche las distanzas vegnan resguardadas ma fin uss saja stà nagin problem. Era n’hajan ins betg giu reclamaziuns da la populaziun. Per la vischnanca saja era meglier ch’els sappian nua che las autos-rulotta sajan. Pertge uschia miran tuts da mintgin sin la detta e nagin che svidia per exempel sia tualetta en il lai. Ma controllar quai na fetschian els betg. Era sajan els vegnids dumandads da dar liber la serenera per far quai, ma quai na fetschian els sapientivamain betg, di Clau Schlosser. Uschia vegn il parcadi probabel era puspè ad esser plains sur ils firads da Tschuncaisma ed ì vala vinavant, parcar è lubì, campar betg.