Las plazzas èn prontas, l’infrastructura preparada per retschaiver ils giasts sin lur campadis – ma il prà resta vinavant verd. Wolfgang Bosshardt è possessur dal campadi a Sur En ed il medem mument era president da Swisscamps, in'associaziun che represchenta radund 40% dals radund 400 campadis ch'i dat en Svizra.

Nus avain fatg il pussaivel. Nus avain scrit trais u quatter giadas a l'Uffizi federal da sanadad publica, al SECO Secretariat da stadi per l’economia e perfin al Cussegl federal.

Quai è il president da la Swisscamps persvadì, uschiglio avessan els segiramain retschavì ina resposta valabla. Las reglas che valan per exempel per las chamonas da CAS vegnissan els sco possessurs da campadis era da resguardar – las chamonas percunter han avert.

Wolfgang Bosshardt spera uss tuttina sin ina reacziun da la Confederaziun. Las circumstanzas per avair ina fitg buna stad, sajan avant maun, in concept da segirezza sin maisa – sulet il consentiment federal per avrir finalmain manchia anc.

Actualmain dastgan mo fittadins stabels u alloschis sumegliants ed hotels sco per exempel chalets e bungalows cun agens indrizs da tualetta e duscha avair avert.