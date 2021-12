Las pendicularas Breil-Vuorz-Andiast pon guardar enavos sin in onn da fatschenta 2020/21 cuntentaivel. Sut il stritg resultia in gudogna da radund 7'000 francs. Quai han communitgà las pendicularas a la radunanza d’acziunaris. L’enviern passà hajan ellas nudà in nov record da giasts cun 171'727. Quai èn 25,4 pertschient dapli che la media dals ultims diesch onns.

Sco quai che las pendicularas orienteschan, marschan las preparativas per la stagiun da quest enviern tenor plan. En il territori da skis da Breil, Vuorz ed Andiast vegn ella averta ils 11/12 da december 2021

Hansueli Baier succeda a Markus Noser

En pli saja Hansueli Baier da Cuira, ch'è dapi 10 onns vicepresiden, vegnì elegì sco president dal cussegl d’administraziun. El succeda uschia a Markus Noser ch’ha demissiunà suenter trais onns en uffizi. Il commember dal cussegl d’administraziun Richard Caduff da Danis è nov vicepresident. Reeligì en il cussegl d’administraziun vegn Damian Sac da Mustér e sco nov commember da quel tscharnan ils acziunaris Mattias Friberg da Breil.