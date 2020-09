Cun quest credit è la via uss libra per pudair far las adattaziuns vid il center da sport e cultura che mida ses num en Center Fontauna. Total custa l'emprima etappa dal project var 10,6 milliuns francs. Da quels surpiglia la vischnanca suenter la decisiun da questa dumengia 8,69 milliuns. Per la segunda etappa vegn quintà cun bun 3,5 milliuns francs.

La cumissiun da gestiun aveva crititgà avant la votaziun il plan da finanzas per il project. Entras quel vegnian ils daivets per chau en vischnanca numnadamain a crescher dad actualmain 1'000 francs sin radund 8'000 francs aifer ils proxims quatter onns.