Opposiziun averta cunter la sanaziun dal center da sport e cultura, che duai survegnir nov il num center Fontauna, na datti betg a Mustér. Ma il credit sur dal qual la populaziun ha da decider è il pli aut credit d’investiziun insumma per la populaziun da Mustér. Uschia che las finanzas èn il sulet ch’interessescha ed alura la dumonda: vegn la vischnanca da Mustér da finanziar quest project?

La vischnanca da Mustér po finanziar il center Fontauna senza problems, davos quai stun jau e cura che quai va per finanzas sun jau critic.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Center da sport e cultura Emprima etappa custa radund 10 milliuns francs 28.05.2020 Cun audio

Plan da finanzas

La critica ch'è vegnida fatga l’ultim temp è vegnida da la cumissiun da gestiun. Betg direct cunter il center Fontauna ma cunter il plan da finanzas. Quel prevesa per ils proxims quatter onns suandantas investiziuns:

Center da sport e cultura: emprima etappa per sanaziun ed adattaziun netto ca. 8,69 milliuns francs.

Vias communalas: netto ca. 2,8 milliuns francs.

Vias forestalas: 4 milliuns francs (2021-2030).

Serenera Raveras: ca. 1,25 milliuns francs.

Projects che cuntinueschan:

Meglieraziun funsila: 30 milliuns francs credit brut per ils proxims 30 onns per la vischnanca ca. 120’000 francs ad onn.

Contribuziun baselgia claustrala sontg Martin: 1 milliun francs, da pajar en 10 onns.

E sco la cumissiun ha communitgà al cussegl communal a l’ultima sesida dals 21 d’avust na po ella betg sustegnair quai plan da finanzas. Ma Robert Cajacob il president relativescha ed accentuescha che quai saja in plan e che mintga fatschenta sur 100'000 francs stoppia l’emprim vegnir approvada dal parlament.

Daivets per persuna creschan

Ma ils debits per persuna vegnan tenor plan a crescher da 1'000 francs oz sin en quatter onns 8'000 francs. Il chantun vegnia ad avair in egl sin quest svilup, ha ditg il manader da l’uffizi da vischnancas Thomas Kollegger. Ma el saja persvas che las autoritads communalas vegnia a surpigliar lur responsabladad ed era guardar tge ch'è necessari da far e tge pudain nus far en futur, accentuescha Kollegger. Uschia speria el fitg ch’il chantun na stoppia betg intervegnir e controllar la vischnanca en avegnir.

Dentant accentuescha la cumissiun da gestiun en l’ultima sesida dal parlament che la vischnanca na vegnia betg a pudair garantir il manaschi communal ils onns 2024 e 2025 cun las investiziuns previsas e stoppia uschia finanziar quel cun daners esters. Quai na possian els betg sustegnair.

Nagin sustegn da la cumissiun da gestiun per sbassar taglia

Era nagin sustegn chatta la cumissiun che vul il mument sbassar il pe da taglia. Quai na saja betg realistic da far las pli autas investiziuns dals ultims onns e lura sbassar il pe da taglia, quai engrevgiass la situaziun, ha la cumissiun da gestiun ditg al cussegl communal. Las votaziuns per il credit actual dal center da sport èn ils 27 da settember.