Normalmain vegnan las localitads per ils champs da vacanzas reservads in onn oravant. Cun il lockdown pervia dal coronavirus han blers ditg giu ils champs u las vacanzas. Las emprimas prognosas quintavan che la pausa sfurzada cuzzia pl ditg ed uschia èn bleras chasas e champs da vacanzas per gruppas pli grondas u per scolas il mument vidas e quai fin almain la fin da zercladur.

A partir dal fanadur s’emplainan las chasas da champs da vacanzas puspè cun giasts. Per il rest da l’onn e la proxima stagiun d’enviern èn bleras reservaziuns gia fatgas ed ils champs occupads stupent.