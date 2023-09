Il temp cura ch'ils chatschadurs grischuns gievan cun ina mandura da cadisch ed il «Martini» a chatscha èn passads. Il Martini, la buis cun ina serradira che sa basa sin in sistem dal 19avel tschientaner, appartegneva avant var trenta onns tar l'arma standard da la chatscha grischuna. Tar quella buis è la plima ch'activescha il sajet adina stendida, uschia che la ristga d'in sajet nunvulì è pli grond che tar las novas buis, uschia il fravi d'armas da Trun, Martino Della Valle. Er sch'i dettia anc chatschadurs che giajan a chatscha cun il «Martini» saja quel plitost daventà in object da decoraziun.

Il sistem da segirezza da las buis d'oz è pli segir, la plima en la buis n'è betg adina stendida.

Il svilup tar las armas, sajan quai armas da chatscha u dal militar, haja en ils davos onns fatg gronds pass. Martino Della Valle mussa per exempel ina serradira d'ina arma ch'ina firma tudestga ha producì. Questa serradira dinamica s'avra sin l'entir diameter ed enzuglia la patrona senza girar en la channa da la buis. Plinavant sappia la chatschadura u il chatschadur empustar buis sin mesira via internet e metter ensemen las cumponentas tenor giavisch. Il chaltgogn da la buis è savens or da materials sintetics.

Tar il fravi d'armas

1 / 3 Legenda: Buis cun serradira averta cun in toc che s'avra sin l'entir diameter da la channa. RTR 2 / 3 Legenda: Medem toc da serradira prendì or da la channa. RTR 3 / 3 Legenda: Lavur da ferrer tar in «Martini». RTR

Cameras termicas en il servetsch da la chatscha

Nua che la chatscha tira a niz la tecnologia fermamain, è tar ils apparats optics. Il perspectiv appartegna dapi onns a l'equipament da standard dal chatschadur, la camera termica è plitost insatge nov. Atgnamain sviluppadas a partir dals onns trenta dal tschientaner passà per l'armada, gidan quels apparats optics ussa da vesair ils animals en il stgir.

La camera termica è ina buna chaussa, sch'ella na vegn betg surexplotada.

Tscherts crititgeschan ch'il chatschadurs giajan uschia gia avant la levada dal di a tschertgar animals. Martino Della Valle accentuescha dentant che quellas cameras termicas sajan in grond agid cura ch'ins stoppia tschertgar in animal blessà.