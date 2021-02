Dapi 40 onns va Luis Schlosser da Mustér a la chatscha da lajetg. Per el ina da las bellas chatschas insumma ch’ins dastga far.

La chatscha da lajetg è ina chatscha d’enviern. Uschia èsi impurtant d’avair in bun lieu nua ch’ins po star. Ma era impurtant è la tgira da las vulps. Per avair success èsi impurtant d'observar bain ils fastizs en la naiv e d'interpretar quels correctamain. La estga che Luis Schlosser dat, è surtut pavel da chauns. Quel bitta el da talas navadas sin la naiv e las vulps tschertgan el. Da talas navadas sco actualmain vegnian las vulps paucs dis suenter puspè a guardar sch’ellas chattassan pavel. Quai saja lura in indizi ch’ins pudess avair success, di l’um pensiunà.

Duas giadas l’emna vegn jau segir al lieu per guardar sch’ins vesa fastizs e per dar l’estga. Sch’ins vesa alura fastizs, alura èsi uschè lunsch da vegnir ina saira e guardar sch’ins ha la fortuna.

Ir en la schelentera per star a chaud

Luis Schlosser ha lavurà sco cuschinier. Uschia ha el pudì cumprar da ses anteriur patrun da lavur ina schelentera veglia e far or da quella ina chasetta da lajegiar la vulp. Quai saja ideal, perquai ch'il vent na possia betg en ed era na smarscheschia ina tala schelentera mai sco il lain e cun quai che tut saja vegni dà colur verd na dettia la chasetta er betg en egl. Per el vegnia quai segir a tanscher e forsa era per in ulteriur chatschader che vegn in di suenter el, di il chatschader passiunà.

Finanzialmain na renda ina tala chatscha

Dal aspect finanzial na rendia ina tala chatscha betg. Avant intgins onns pajava la gronda part da las vischnancas ina premia per vulp. Quai è sa mida ils ultims onns, uschia na paja la gronda part da las vischnancas actualmain betg pli ina premia. Era las pels da las vulps n’han betg pli gronda valita. Per ina pel fitg bella da vulp paja in martgadant almain 4,50 francs. Quai era avant 40 onns auter. Lura pajavia la vischnanca ina premia e las pels pudevian ins vender per tranter 20 fin a 50 francs, di Luis Schlosser. Ma pervia dals daners na fetschian ins betg quella chatscha.

22 dunnas van a chatscha da lajetg en il Grischun

En il chantun Grischun è il dumber da chatschaders che van a la chatscha da lajetg pli u main constant ils ultims onns. Uschia han quest onn 897 chatschaders e chatschadras annunzià dad ir a la chatscha da lajetg. Da quai èn, tenor las indicaziuns da l'Uffizi da chatscha e pestga, 22 dunnas. Dad ellas è la gronda part chatschadras che van u a la chatscha auta u a la chatscha bassa. Be a la chatscha da lajetg èn quest onn ids 32 chatschaders e chatschadras.

La chatscha da vulps vegn restrenschida

Pervia dals lufs vegn la chatscha sin las vulps restrenschida en Surselva. Per evitar ch'il luf vegnia en ils vitgs vala in scumond da pavlar en la vischinanza dals vitgs. Ils chatschadurs che han ina camona da lajetg ch'è pli datiers che 200 meters dal vitg han stuì allontanar quellas. Per il mument vala quest scumond en Surselva ed en il conturn dal triep dal Calanda. Ma ì pudess esser ch'era autras parts vegnan ad esser pertutgadas da quest scumond.