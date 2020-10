Cun gronda motivaziun han blers chors cumenzà cun las emprovas da chant suenter las vacanzas da stad. La decisiun dal Cussegl federal d’introducir in obligatori da mascras en bajetgs publics, ed il cussegl da la media chantunala da desister dal chantar en gruppas – metta blers chors en in dilemma tge far.

Agir en atgna responsabladad

Sco la presidenta da l’Uniun chantunala da chant Lucrezia Bärtsch ha ditg envers RTR – è mintga chor sez responsabel sch’el vul vinavant far exercizis u betg. Quels che vulan manar tras tals, ston sa tegnair vid las prescripziuns dal concept da segirtad. Scumonds da manar tras emprovas na datti il mument anc naginas. Quant ditg che quai è anc uschia, nagin che po dir.