In'ulteriura chasa da tgira na sa participescha betg a la Reit da sanadad Surselva. Mathias Bundi, il president dal cussegl da fundaziun dal Da Casa Val Lumnezia, ha confermà envers RTR la decisiun. I spetgian pliras sfidas ils proxims onns. Gist pliras persunas dal cader vegnian pensiunadas l’auter onn ed els sajan vi da reorganisar l’entira structura.

Sco Mathias Bundi ha ditg veglian els l’emprim far quels pensums avant d’entrar en ina collavuraziun. L’idea d’ina collavuraziun en il sectur da sanadad beneventian els da principi, ma il mument anc senza Da casa Val Lumnezia. Era betg part da la Reit da sanadad fa la chasa da tgira Puntreis a Mustér.

La «Reit da sanadad Surselva SA» Avrir la box Serrar la box La finamira da la «Reit da sanadad Surselva SA» è il provediment da servetschs da sanadad, che s'orientescha als basegns da la populaziun. Quai muntass che tut las interpresas vegnan «sut in tetg», sco la Sanasurselva scriva. Actualmain decidan 12 instituziuns da sanadad en Surselva sche ellas vulan far part u betg. Chasas da tgira e d’attempads La Pumera, Glion

Claustra da las Domenicanras, Glion

Steinhauser Zentrum, Sursaissa

Puntreis, Mustér

Casa s. Martin, Trun

Da Casa Val Lumnezia, Lumnezia

Casa s. Giusep, Cumpadials

Pflegewohngruppe, Vals Ospitals Spital Regiunal Surselva, Glion Spitex Spitex Foppa, Glion

Spitex Selva, Laax

Spitex Cadi, Rabius

Cumpadials e Spitex Cadi van en la rait

Las duas instituziuns da la Cadi che n’avevan anc betg decis, la Casa Sogn Giusep a Cumpadials e la Spitex Cadi sa participeschan a la Reit da sanadad. Els hajan decis dad ir en la rait per ils proxims dus onns, ma els hajan in catalog cun giavischs e pretensiuns, ha Lucas Tuor, commember dal cussegl da fundaziun ditg sin dumonda. Per els saja da gronda impurtanza da pudair mantegnair quai ch'è bun. Era la Spitex Cadi ha decis d’entrar en la rait da sanadad. Impurtant saja ch’els vegnian prendids serius da l’instituziun nova, ha ditg il president da la Spitex Cadi René Epp. Era els vegnian segir a restar uss dus onns ma suenter era trair bilantscha e lura decider nua che la via va en l’avegnir.