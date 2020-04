Sco raschun principala fa la vischnanca da Flem attent sin la disposiziun federala, nua che tut las instituziuns da far bogn ston esser serradas il mument pervia dal coronavirus.

Cussegliaziuns da la Confederaziun vegnan per part ignoradas

La situaziun da la davosa fin d’emna ha mussa che betg tuts resguardan las cussegliaziuns da la Confederaziun e dal chantun da desister da viagiar per il pajais enturn e da tegnair distanza in da l’auter. La bell’aura prognostitgada per la proxima fin d'emna lai supponer che quella situaziun pudess sa repeter. Uschia vegnan tenor Adrian Steiger, il president communal da Flem, a partir d’immediat tut ils access al Lag la Cauma serrads cun barrieras per in e scadin. Persunas che na respectan betg il scumond ston quintar cun ina multa.